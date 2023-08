Attól rettegtem, hogyan fogok kinézni egy hatalmas, világos esküvői ruhában. Amikor megláttam magam (pedig akkor még pár kilóval több is voltam), azt éreztem, hogy én is tudok szép lenni. Hiszen amikor évek óta a testeddel küzdesz, lefogysz, próbálod tartani, és az egész életed arról szól, hogy egyes újságok szerint ronda és kövér vagy, ezt pedig megkapod a környezetedtől is, az trauma, trauma, trauma. Így amikor megláttam, csak hálát éreztem