Most hétvégén is együtt kirándultak, és bár Gábor csak Hannarózával posztolt ki közös fotókat, Mikes Anna sztorijából kiderült, hogy ő is velük volt – szúrta ki a Bors.

Mikes Anna ugyanarról a házikóról posztolt, ahol Krausz Gábor és Hannaróza pihent

Fotó: Instagram

Íme, a lapozható poszt: