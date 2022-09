A versenyhátrányban lévő 4iG minden üzleti lehetőséget alaposan megfontolt, amikor komoly mobilszolgáltatási portfólió létrehozása mellett döntött. Több forgatókönyvük is volt: az egyik, hogy a DIGI meglévő infrastruktúráját és hálózati frekvenciakészletét bővítik, a másik a piaci akvizíció. Mérlegelték a többi szolgáltatóval történő együttműködés lehetőségét is. A Yettel például jól prosperáló vállalat, de kizárólag mobilszolgáltatásokkal van jelen Magyarországon. Ezzel szemben a Vodafone jelentős vezetékes infrastruktúrával, szakember- és ügyfélbázissal is rendelkezik, amely így a legnagyobb együttműködést és a meghatározó piaci pozíciót is biztosíthatja – válaszolta Jászai Gellért a VG kérdésére.

A londoni elemzők szerint reális a becsült cégérték

Míg az itthoni elemzőházak szakértői közül többen is drágának tartják az akvizíciót, egy londoni elemző cég, az Edison szerint reális lehet a Vodafone Magyarország 715 milliárdos cégértéke. A 4iG Nyrt. igazgatója a felvetett problémára a következőket reagálta:

Kritikus hangok mindig vannak egy piacformáló tranzakció kapcsán, viszont hasonló piaci akvizíciókat is bemutató elemzéseket mindeddig csupán a londoniak tettek közzé.

A Vodafone 255 milliárd forintos adósságállományával kedvezőbbé válhat a vételár is, de még az átvilágítás előtt állnak, így nem tudják, hogy pontosan mennyivel lehet azt csökkenteni. Ráadásul egészen az ügylet lezárásáig a tulajdonosnak lehetősége van az adósságok törlesztésére vagy tőkésítésére – tette hozzá.

A 150 milliárd forint jelen értékű szinergiahatás egy konzervatív becslés csupán. A külső tanácsadók iparági benchmark alapján készített becslése szerint a valóság jóval meghaladja majd előzetes várakozásaikat.

Hiszen a hálózatkonszolidáció vagy az olyan egyszeri tételek, mint a Digi mobil infrastruktúrájának vagy a Yettelben lévő 25 százalékos részesedésük értékesíthetősége önmagukban is százmilliárdos nagyságrendet jelenthetnek.

Fél éven belül kialakulhat az új portfólió

Ismerniük kell a Vodafone minden folyamatát és pontos működését az integrációs menetrend kialakításához. A stratégia létrehozása 3-6 hónapos tervezést igényel, hiszen egy közel háromezer főt foglalkoztató konvergens szolgáltatót és a 4iG csoport távközlési vállalatait – Digi, Antenna, Invitech – szeretnék egy jól és hatékonyan működő versenyképes csoporttá formálni, amely nemzetközi szinten is tovább tudja erősíteni piaci pozícióit – fejtette ki Jászai Gellért.

A Világgazdaság kérdésére, miszerint nem túl elhamarkodott-e a tranzakció, Jászai Gellért azt válaszolta, hogy semmiképpen sem elhamarkodott. A tranzakciót előkészítő munka már több mint egy éve tart, ugyanakkor a 4iG számára több szempontból is fontos, hogy rövid idő alatt le tudják zárni az ügyletet.

A Világgazdaság felvetette, hogy az Európai Bizottság vizsgálatnak vetheti alá a tranzakciót, amire az igazgató kifejtette, hogy nem lépnek át semmi olyan jogszabályi előírást vagy határt, amely alapján az Európai Bizottság versenyjogi hatóságának hivatalból vizsgálnia kellene azt. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás alapján ezt bármikor, bármilyen ügyben megtehetik.

A DIGIMobil-ügyfelek Vodafone-ra válthatnak

A DIGI mobilüzletága a jelenlegi struktúrában évek óta veszteségesen működik. Teljesen logikus lépés, hogy egy sikeres tranzakciót követően a Vodafone hálózatában lényegesen jobb szolgáltatásokat biztosítsanak majd a már meglévő ügyfeleinknek – mutatott rá a 4iG csoport vezetője.

Az előfizetők azonban biztosak lehetnek abban, hogy a magyar távközlési piacon továbbra is lesz árverseny. A magyar telekommunikációs piacot a Matáv privatizációja óta, vagyis közel három évtizede egy nagy szereplő uralja, amelynek így jelentős piacbefolyásoló ereje volt. A Vodafone-tranzakcióval a 4iG valódi kihívója lehet a Magyar Telekomnak, amely Jászai Gellért szerint inkább fokozni fogja majd a beruházási és az ügyfelekért folyó versenyt, mintsem csökkentené azt.

A Világgazdaság cikkét ide kattintva olvashatja el.