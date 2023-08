Arra is kitért, hogy az OTP ingatlancége "azóta is" sok lakást épített, volt egy "hullámvölgy", amikor kevesebbet fektettek be a területen, de most újra igyekeznek "forgalmat generálni".

Óriási előnyük, szerinte, hogy az általuk fejlesztett ingatlanoknál az ügyfelek biztosak abban, hogy a befizetett előleg után a lakást meg fogják kapni, az esetleges hibákat a cég ki fogja javítani, nem fognak eltűnni a pénzükkel.

Az elnök-vezérigazgató tájékoztatott arról is, hogy idén hatszáz lakást terveznek építeni. A nyereményjátékba bevont, jól felszerelt ingatlan Somfa Ligetnél, Kőbányán lesz, annak adóját is átvállalják a szervezők – fűzte hozzá.