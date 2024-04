Pozitív hatással lesz az építőiparra az új otthonfelújítási program Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) azt közölte, hogy - 108 milliárd forintos keretösszegű - támogatási program idén mintegy 30 000 lakás igényes, energiamegtakarítást szolgáló felújítására ad lehetőséget, és mintegy 200 milliárd forint nagyságrendű építési feladatot generál, elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára. Hangsúlyozták, hogy a felújításokhoz szükséges magyarországi gyártású építési termékek és tervezői-kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll. A közleményben Koji László, az ÉVOSZ elnöke kifejtette, hogy a támogatási program gyors elindulása lehetőséget teremt arra, hogy már a 2024-es őszi fűtési szezonra elkészüljenek a jelentős energiamegtakarítást eredményező lakásfelújítások. Juhász Attila, az Újház Zrt, és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke az MTI-nek eljutatott kommentárjában rámutatott, a magyar építőipar nagyon várta már ezt a támogatási formát, mert ez teszi teljessé a csok plusz és a napelemprogram kínálatát. Az építőiparban tevékenykedő legtöbb kis- és középvállalkozást pozitívan érintheti a lehetőség, amelyet várhatóan sokan fognak igénybe venni, hiszen a lakosság körében sok az elhalasztott építkezés és felújítás. A Mapei Kft. az MTI-nek küldött közleményében az új támogatást azért is nevezte előremutatónak, mert az, ahogy írták, hosszú távú gazdasági előnyöket kínál a rezsiköltségek jelentős csökkentésével. Az energiamegtakarítás mint támogatási feltétel arra ösztönzi a lakosságot és a szakembereket, hogy minél hatékonyabb megoldásokat válasszanak - jegyezték meg. További pozitívum, hogy a támogatás mértékének a lakóhely és jövedelem szerinti differenciálása lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok is hozzáférjenek a programhoz - tették hozzá. A közleményben Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője kifejtette, a támogatással generált kereslet serkenti az ágazat növekedését, és ez lehet az a "lökés", ami még hiányzott az építőiparnak a bővüléshez. Az ingatlan.com és a money.hu összeállításában Korponai Levente, a money.hu vezetője kifejtette, a program kamatmentes hitelével 4,8-6,8 millió forint kamat- és hitelvisszafizetést is spórolhatnak az energetikai korszerűsítésben gondolkodó ingatlantulajdonosok a piaci alapú hitelekhez képest. Ráadásul a legalább 30 százalékos energetikai hatékonyság javulás miatti rezsicsökkenéssel akár 10 millió forintot is spórolhatnak egy évtized alatt a tulajdonosok - tette hozzá. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a felújított ingatlanok értékénék emelkedésére hívta fel a figyelmet. Példaként említette, hogy az ingatlan.com adatai alapján a fővárosban idén eladott közepes állapotú és felújítandó házak átlagos négyzetméterára 677 ezer, a felújítottaké 719 ezer forint volt. A vármegyeszékhelyeken pedig a korszerűsítendőkre jellemző 389 ezer forinttal szemben a jó állapotúaknál majdnem 530 ezer forint volt az átlagár. A VELUX cégcsoport az MTI-nek eljutatott közleményében jelezte, hogy az új otthonfelújítási támogatási program sokakat motiválhat, ugyanis a cégcsoport 971 ember megkérdezésével készített reprezentatív kutatásából kiderült, hogy a magyarok csaknem fele már a következő 12 hónapban korszerűsítené otthonát, 24 százalékuk pedig konkrét tervekkel is rendelkezik a felújításhoz. A tetőablakgyártó vállalat felmérése szerint a felújítási projekt megkezdésében a magyarok 66 százaléka számára a legnagyobb akadályt az anyagi korlátok jelentik, a válaszadók 23 százaléka pedig attól is tart, hogy a korszerűsítéssel túllépheti a költségvetési keretét. A támogatott hitelek, illetve a hitel egy részének elengedése azonban fontos ösztönző lehet a felújítási munkák megkezdéséhez - írták.