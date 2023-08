Összesen 17 rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével vádolja a Hatvani Járási Ügyészség azt az 55 éves nőt, aki sorozatban megtévesztett még 2020-ban több embert a virtuális térben.

A Zala vármegyei illetőségű, munkanélküli vádlott bizonyos weboldalakon álprofilokat hozott létre, amelyek felhasználásával erotikus tartalmú társkereső csoportokban ismerkedett, és intim fényképeket kért férfiaktól. Ezután azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a fotókat, vagy a korábban folytatott üzenetváltásukat, ha a sértettek nem utalnak át számára különböző pénzösszegeket.

Emellett hirdetési oldalakon is regisztrált, amelyeken például fehérneműket kínált eladásra anélkül, hogy szándékában állt volna azokat leszállítani. Megtörtént az is, hogy az asszony egy zárt csoportban, álnevet használva mint segítő személy a valódi önmagát pártfogoltként mutatta be, olyannak, mint aki sürgős anyagi segítségre szorul - írja Magyarország Ügyészsége közleményében.