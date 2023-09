Lászlónak az elmúlt évek során több vállalkozása is bedőlt. Nem hozott elég hasznot a kelet-magyarországi vendégháza és masszőrként sem sikerült egy stabil vendégkört kiépítenie.

Évekig Budapesten dolgozott metróvezetőként, de összerúgta a port az egyik felettesével, ezért el kellett jönnie.

Egy darabig a komoly végkielégítése miatt nem is voltak anyagi gondjai, de aztán a pénzét felélte. Többek között akkor vásárolta a telkét is, melyen csupán egy házalap volt. A saját két kezével felépített rá egy házikót. Gyönyörűen, szorgalmasan dolgozott. Egy halastavat is kialakított, tavasszal azt tervezte, hogy felépít mellé egy üvegházat is

– árulta el nyugdíjas férfi.