Nézzük először, mit állít a magát mókáson Noárnak hívató színész - ezt írta ki a Facebook-oldalára. Legfőképpen az első mondat figyelemre méltó.

"Molnár Áron, a noÁr Mozgalom alapítója lett az év színésze az Arany Medál-díj díjazottjai közül. Itt olvashatjátok a beszédét, amit elmondott a díjátadón és a véleményét Gubás Gabi díjazásáról."

Jegyezzük meg: ezt a beszédet szerinte elmondta a díjátadón - írja az Origo.

Szemezgessünk azért a - sajnos, nincs rá jobb kifejezés - parttalan locsogásból.

"Ezt a díjat Navarrai Mészáros Márton alapította 2008-ban, 13 évvel ezelőtt. Kamaszként. Kedves Márton, biztos te is sokszor kaphattad meg akkor, hogy ez milyen naiv elgondolás.. naiv. Ezt én is baromi sokszor kapom meg. De én téged optimistának tartalak. És a naiv és az optimista között a különbség, hogy még a naiv tapasztalat nélkül hisz, addig az optimista a tapasztalt csalódások ellenére megy előre. Egy Nobel-díjas író így fogalmaz: "A pesszimista embereknek gyakran van igaza, de az optimisták változtatják meg a világot." Márton mindig óvja ezt a díjat a politikától. Szerintem a pártpolitikától kell óvni ezt a díjat. És a kultúránkat. Mert a politika egy ókori görög eredetű szó. A politizálás jelentése, a közügyekkel való foglalkozás volt."

Majd a szokásos mindenki éhezik Magyarországon-szöveg jön, aztán kampányfelhívás, ezt követően pedig a lényeg:

"Gratulálok majdnem minden díjazottnak. Gubás Gabinak nem, mert elvállalta az "Elkúrtuk" című propagandafilmben az egyik főszerepet. Gabi a Blikknek ezt nyilatkozta:

Mindig is gondolkodtam rajta, mi hajt, de amióta gyerekeim vannak, tudom, hogy egyértelműen a két gyerekem. Igaz mindig lelkiismeret-furdalásom van, amikor otthon kell hagynom őket, de most tudom, hogy nem csak a tapsot viszem nekik haza a szívemben, hanem ezt a díjat is, aminek ők azért örülnek, mert egy boldog, kiegyensúlyozott anyuka tér haza hozzájuk.

Az én kérdésem csak annyi, hogy vajon, amikor elolvasta Gabi a forgatókönyvet és odajutott, amikor Dobrev Klára azt mondja, hogy „járulékos veszteség, ha az ártatlanul arra járó emberek is veszélybe kerülnek, miután a rendőrök lecsapnak a tüntetőkre" akkor vajon elgondolkodott-e színészként, hogy ez igaz-e? Hogy ez valóban elhangzott-e? Rákérdezett-e? Utánajárt-e? Ahogy azt egy valódi színész tenné.. És vajon gondolsz-e Gabi, arra a bűntudatra, amikor rákérdeznek majd a gyerekeid, hogy ez tényleg így történt-e? Lesz egyáltalán egy szemernyi bűntudatod is, hogy hazudtál, hogy nem néztél utána?"

A gyűlölet vezérelte butasággal ne foglalkozzunk alaposabban (mégis, miféle felelősség terhelhet egy színészt bármilyen forgatókönyvért vagy szövegkönyvért?), arról nem is beszélve, hogy Molnár Áron nyilvánvalóan egyetlen szót sem értett meg akár Sztanyiszlavszkij, akár Mejerhold, esetleg Lee Strasberg tanításából, és nyilván Peter Brooktól sem olvasott semmit. Fontosabb persze, hogy ahogy Kálomista Gábor producer többször is elmondta, az Elk.rtuk színészeit sorban fenyegették meg, hogy ne merjenek játszani a Gyurcsány-filmben. Ez most egy utólagos fenyegetés.

De az igazán érdekes most jön. Olvassuk csak el a főszervező levelének legfontosabb részleteit!

"Díjalapítóként hálával tartozom a közönség évtizedes, immáron évente sokezres szavazataiért, és köszönet illeti az eddigi hatvan díjazott művészt, akik elfogadták és átvették az elismerést. Mindig öröm látni, hogy a legkülönfélébb sajtótermékek adnak hírt a díjról és a díjazottakról, így volt ez tegnap is, amikor teltházas színpadi rendezvényen osztottuk ki a 13. Arany Medál-díjakat. Ahogy Molnár Áron színművész is fogalmazott a helyszíni köszönőbeszédében, valóban célom, hogy az Arany Medál-díj a lehető legdemokratikusabb közönségdíjként életkortól, hovatartozástól, érzülettől függetlenül díjazza az adott év legjobbnak talált íróját, filmrendezőjét, valamint a legígéretesebb fiatal tehetség és az életműdíj kategória nyertesei mellett az év színészét és színésznőjét.

Ezért tartom fontosnak, hogy helyreigazítást kérjek a sajtóban, a díjátadás másnapján megjelent cikkek egyik állításáért. Az Arany Medál-díj egyik médiapartnere, a Színház Online mértékadó színházi lap tévesen állítja címében: MOLNÁR ÁRON GUBÁS GABIHOZ SZÓLT EGY DÍJÁTADÓN: "LESZ EGYÁLTALÁN EGY SZEMERNYI BŰNTUDATOD IS?"

Molnár Áron a köszönőbeszédében nem említette Gubás Gabit, a díjátadón elhangzottak elolvashatóak a (...) mozgalom Facebook-oldalán. Molnár Áron az Instagram közösségi platformon közzétett bejegyzésében fogalmazott így: „Majdnem mindegyik @aranymedaldij-jazottjának gratulálok." Részletes indoklását, amelyben a Gubás Gabiról megfogalmazott gondolatait adja közzé, a mozgalom Facebook-oldalán publikálta. A korrektség jegyében szeretném hangsúlyozni: a művésztársát érintő gondolatok az eseményen nem hangzottak el."

Mindezt Navarrai Mészáros Márton, az Arany Medál-díj alapítója írta.

Magyarul: Molnár Áron hazudott a facebook-oldalán, amikor azt állította, hogy Gubás Gabinak mindezt elmondta. Dehogy mondta el. Mind a színpadon, mind a nézőtéren lapított, egy szót sem szót Gubás Gabihoz.

Nem mondott igazat az internetes színházi blog sem, meg a baloldali propagandamédium, a hvg. De ez is más kérdés.

Molnár Áron az életben fülét-farkát behúzza (egyébként helyesen - természetesen nem azt reklamáljuk, hogy miért nem kötött bele egy színésznőbe), majd a facebook-on hirtelen bátor lesz, és azt hazudja, keményen beolvasott Gubás Gabinak.

Nagyon bátor.

Borítókép: Molnár Áron (NoÁr)