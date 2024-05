Látványos virágmezők tarkítják a Csanádi pusztákat. A kamillától a kék atracélon át az ökörfarkkóróig sok-sok növényfaj a szokásosnál jóval korábban kezdett virágozni – hívta fel a figyelmet honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park. A jelenség annak köszönhető, hogy az idei tavasz időjárása nagy meleget hozott.

Fotó: Balla Tihamér

A tavaszi puszták egyik legnagyobb látványossága, a kamillavirágzás már április elején elkezdődött. A meleg és a szárazság együttes hatására a kamillák alacsony szárat növesztettek és gyorsan el is virágoztak. Sárga-fehér virágaihoz társultak a szikes pusztákon a színben hasonló virágú sziki pozdorok. A löszhátakon megjelentek a nyúlánk sármák fehér virágai, de a hangzatos nevű lecsepült veronika is fehéres halványkék szirmokat bontott. A vajsárga osztrák zsályák, illetve a sötétlila színben pompázó lila ökörfarkkórók és a gyakoribb fajok, mint a ligeti zsálya vagy a pipacs, illetve a nyári hérics ugyancsak. Utóbbi fajokra is inkább a májusi, sőt júniusi virágzás jellemző az átlagos években.

Az időjárás idén nagyon kedvezett a sötétlila virágú közönséges ínfűnek, így az látványosan, nagy foltokban, tömegesen látható. Mindezek mellett a gyepek növénytársulásának meghatározó fajai, a pázsitfüvek is virágoznak.