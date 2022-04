Papp László, a cívisváros polgármestere (Fidesz-KDNP) a megnyitón fontos célnak nevezte, hogy a debreceni gazdasági sikerek után léptékváltás legyen a kultúrában is, ebbe a tervbe jól illeszkedik a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetekhez való csatlakozás.

Egyúttal reményét fejezte ki, hogy jövőre még gazdagabb helyi programokat szervezhetnek, miután két kulturális helyszínnel, az új Csokonai Fórummal (Latinovits Színház), illetve a felújított Csokonai Színházzal bővül a kínálat.

Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte: április 27-től május 5-ig öt debreceni helyszínen 22 produkciót láthatnak az érdeklődők. A Bartók Tavasz keretében világhírű előadók, élő legendák érkeznek a városba, az opera, a komolyzene, a könnyűzene, a dzsessz, a tánc kedvelői is megtalálják majd a kedvükre valót, és mindezt körül lengi Bartók szellemisége - sorolta.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a Bartók Tavasz alapítója hozzátette: a Bartók Tavasz nem zenei, hanem összművészeti fesztivál, amelyen világ- és hazai sztárokkal lepik meg a közönséget számtalan műfajban. Fontos mérföldkő az eseménysorozat életében, hogy a nagy sikerű budapesti szakasz után idén először országos programmal várja a közönséget a Bartók Tavasz. Április 21-én Miskolcon, április 25-én Győrben nyitott és ezekben a napokban is zajlik a fesztivál, Debrecenben pedig szerdán kezdődnek a programok - fűzte hozzá.

A Ritmo Piknik világzenei különlegességekkel, ingyenes koncertekkel várja a látogatókat a debreceni köztereken, olyan fellépőkkel, mint a Bognár Szilvia Sextet, a Dresch Mihály Ballance Trio, az Etnorom vagy a Dalinda - mondta, megjegyezve, hogy szerinte Bartók volt az első világzenész, aki az egész Kárpát-medencében gyűjtött "népzenét transzformálta univerzális zenei nyelvvé".

A debreceni sajtótájékoztatón rövid bemutatót tartott "a természeti és városi tereket újragondoló" világhírű, amerikai táncegyüttes, a Bandaloop: a táncosok a Modem meredek falán kötélen lógva, élő zenére mutatták be különleges produkciójuk egy részletét, amelyet teljes egészében a debreceni nézők április 29-én és 30-án láthatnak majd, ezt követően pedig Győrbe is ellátogat a társulat.

Thomas Cavanagh, a társulat ügyvezetője és Melecio Estrella, a társulat kreatív igazgatója, koreográfusa jelezte: az elmúlt években 30 országban, 300 helyszínen mutatták be produkcióikat.

A debreceni programsorozatban fellép többek közt a dzsessz kubai legendája, Arturo Sandoval, a mexikói tenor, Ramón Vargas, Szergej Krilov hegedűművész, valamint a zenész-komikus duó, Igudesman & Joo is.

Borítókép: az amerikai BANDALOOP tánctársulat tagjai bemutatót tartanak a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek debreceni megnyitóján a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ homlokzatán 2022. április 26-án (MTI/Czeglédi Zsolt)