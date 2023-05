Orgonamaraton, jazzkoncert, táncház, gyermekműsorok, kiállítás, ismeretterjesztő előadások – ez mind belefér május utolsó hétvégéjébe a budapesti belvárosban. Idén minden korábbinál változatosabb programkínálattal indul a csaknem két évtizede Böszörményi Gergely által alapított Református Zenei Fesztivál.

A rendezvény ez évtől új művészeti vezetőt is szerződtetet. Tóth Endre zenetörténész – aki a Müpa és a Bartók Rádió munkatársa is – azt mondja: évről évre nagyobb presztízse van a rendezvénynek, így nem csoda, ha egyre nagyobb nevek fogadják el a felkérésüket.

Mindenki megtalálja a neki tetsző muzsikát a Református Zenei Fesztiválon

Forrás: RZF

Fellép többek között ifjabb Szakcsi Lakatos Béla jazz-zongoraművész, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának muzsikusai, a Finucci Bros Quartet Tabáni Istvánnal, Bognár Szilvia, a Tárkány Művek, Fassang László és Szokolay Dongó Balázs, a Borbély Műhely, Rajkai Zoltán színművész, a Söndörgő, a Dalinda, a Magidom, Pálúr János és Szabó Balázs orgonaművészek, a Szent Efrém Férfikar, a Sebő együttes, a Kaláka, a Vujicsics együttes és még nagyon sokan mások.

A kínálatból is látható, hogy a Református Zenei Fesztivál nem rétegrendezvény. Itt a klasszikus zenétől a popig mindenki megtalálhatja a neki tetszőt – reformátusok és nem reformátusok egyaránt

– mondja Tóth Endre.

A hagyományokhoz híven református templomi zsoltárokat és dicséreteket éneklő fáklyás menet is lesz a Bakáts tér és a Kálvin téri templom között a Ráday utcán

Forrás: RZF

A rendezvény nemcsak nevében, de lelkületében is református: ragaszkodik a hagyományokhoz, de ugyanúgy benne van a megújulás iránti igény. A szervező Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője szerint ez látható is a korábbi évekhez képest elért fejlődésen. Zila Gábor hozzátette: „Nyugodtan mondhatjuk, hogy a 18. alkalommal megtartott fesztivál valóban felnőttkorba lépett. Nem csupán kikapcsolódási, szórakozási lehetőség, hanem missziós eszköz is. A fellépők több mint fele református, szellemi kincseink bemutatásával pedig azokat is meg kell tudnunk szólítani, akik

szeretnének utat találni egyházunkhoz.”

A Református Zenei Fesztivált 2023. május 26. és 28. között tartják

összesen hat helyszínen: a Bakáts téren, a Ráday Házban, az egykori ADNA Kávézóban, a Kálvin Kamara Kertben, a Kálvin téri és a Nagyvárad téri református templomokban.

A részletes program IDE KATTINTVA olvasható.