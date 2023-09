A Kultúrnemzet Videa-csatornáján megtekinthető, s aztán utólag felvételről is visszanézhető, különleges produkció élménye portálunk olvasóit így tehát csakúgy megtalálhatja, mint az Origo vagy a Magyar Nemzet hírportáljainak minden érdeklődő nézőjét.

Minden jegy elkelt, de olvasóinknak nincs veszve semmi

Az előadásra a helyszínen már minden jegy elkelt, de aki ezekre az online felületekre vasárnap 15 óra előtt ellátogat, már látni is fogja az előadás megtekintésének lehetőségét, s aztán már kezdődhet is számára a cirkuszi varázslat.

Az érdeklődők kiváló minőségű képeket látva kapcsolódhatnak be a több kamerával zajló, látványos cirkuszi közvetítés élményébe – amellyel ezek a médiafelületek a terveink szerint hasonlót alkotnak majd, mint amikor idén nyáron, a cégünk egyik hasonló produkciójában az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat egész tömegek nézték meg az Origo sportrovatában is.

A vasárnap 15 órakor kezdődő cirkuszi előadást portálunkon online követheti

Fotó: Urbán Ádám / Forrás: Fővárosi Nagycirkusz

A sztyeppe illata című műsor, amely a vadregényes keleti sztyeppék mondákkal és gazdag történelmi hagyományokkal átitatott világába kalauzolja a nézőket, folyamatosan teltházzal futott a nyári szezonban.

Az előadás olyannyira felkeltette a Magyar Nemzet érdeklődését, hogy korábban is több ajánló cikkben beszámolt már a produkcióról – aki kedvcsinálóként szeretné elolvasni ezeket, akkor itt és itt találhat rá az előadásokról szóló írásokra.

A produkció különlegességét az adja, hogy türkmén, üzbég, mongol, azeri artisták nyugati, de a sztyeppe világától túl távolra azért nem szakadt művésztársaikkal együtt, magyar és ukrán artistaművészek közreműködésével mutatják be kulturális gyökereiket és a közös múltunkat.

Amire egy extrém módon hajlékony lánycsapat is kész – lábbal íjászkodó mutatványok

Az előadás végigvezeti a nézőket Közép-Ázsia vidékein. A kazahsztáni Duo Korotin, az Echo of Asia cirkuszfesztivál Arany-díjasainak hand to hand száma szinte rácáfol a fizika törvényeire. Ezután Mongólia mesés világát idézi meg a Les Étoiles de Mongolie extrém hajlékony lánycsapat lábbal íjászkodó produkciója.

Az Étoiles de Mongolie csapata egyenesen Mongóliából érkezett Budapestre

Fotó: Urbán Ádám / Forrás: Fővárosi Nagycirkusz

A Baross Imre Artistaképző Akadémia növendékei, Kassai Benjamin és Buti Gordon kínai rúd attrakciója káprázatos mozgásszínházi elemeket is tartalmaz. 2022 novemberétől a Le Cirque World Top Performers csapatával bejárták Olaszországot.

Holdfény a sztyeppén – dróton is beindul a lazán vagány Moonwalk-járás

A sztyeppe világának kulturális közegét persze eléggé szabadon fogják fel a művészek, hiszen – abból kiindulva, hogy a holdfény a sztyeppe világát is mindig szabadon megtalálja éjjelente – a Triple Breath tagjainak produkciójában a híres Moonwalk-járás dróton is megjárható bohém lazaságát is az előadás részévé teszik. Íme, a Fővárosi Nagycirkusz saját stábjának kedvcsináló videója erről az imponáló attrakcióról:

Ezután az Azerbajdzsánból érkezett Samir Abbasov kristályegyensúlyozó művész ejti ámulatba a közönséget, amikor egy kés élére illesztett léggömbre helyezi a többágú gyertyatartót, majd a lufit kipukkasztva is megtartja azt.

A többszörös cirkuszfesztivál-díjas kazah zsonglőrvirtuóz-csoport buzogányokkal és fémtálakkal játszik a gravitációval. Az előadás legtöbbször állótapssal jutalmazott műsorszáma az üzbég duó, a Sky Angels produkciója. A 2017-es 41. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál légtornász győztesei 2020-ban kis híján tragédiával végződő balesetet szenvedtek. Az orvosok szerint esélytelen volt, hogy Kristina újra járjon, ő azonban nem adta fel, sőt, egyenesen kijelentette, hogy nemcsak járni, de ismét repülni fog. Így is lett.

Hidat építeni a kultúrák között: a magyarok belső-ázsiai kapcsolatainak újraélése

Az előadás zárószáma az Echo of Asia Grand Prix-díjasai, a kazah Barys lovasakrobata csoport. A Chingiz Urmanbetov által vezetett csapat egy dzsigit számot mutat be. A rendkívül dinamikus műsorszámban az akrobaták vagy háttal ülnek a száguldó lovakon vagy húzatják magukat az állatokkal. A felnőttek produkciói között a háború kitörése óta a Fővárosi Nagycirkusz pártfogásában élő ukrán artistanövendékek is bemutatják légtornász- és zsonglőrtehetségüket.

Az előadás képeiből összeállított galériánkat itt tudja megtekinetni: