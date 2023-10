A 89 éves hölgy tökéletes szellemi-fizikai frissességének birtokában volt. A film Mikes Hanna lenyűgöző személyiségén keresztül a magyar történelem egy korszakát is be tudta mutatni, s egy életformába is bepillanthat a néző. A magyar arisztokráciának egy olyan csoportját tudtuk ábrázolni, amelynek életcélja nem a fényűzés, a parasztok és cselédek kiszipolyozása volt, hanem sikerrel teremtettek munkalehetőségeket, elősegítették a tehetséges fiatalok iskoláztatását, s a köz javát is szolgálták. A mozi hangulatát a Zabolán töltött személyes pillanatok adták. Ilyen volt kedves és érzelem teli találkozása – félévszázad után – Juliskával, az egykori cselédlánnyal. Emellett politika, diplomácia és néprajz is színesíti az alap mondanivalót