A stúdióban a színdarabban játszó két színművész idézte fel a filmet és annak színpadi változatát. Dino Benjámin a Vígszínházban látható zenés darabban Nemecsek szerepét játssza, Wunderlich József pedig Bokát alakítja a darabban.

A legkisebb hőst alakító színész elmesélte, hogy tényleg fel kellett nőnie a szerephez és a karakterhez. Nemecsek Ernő kisfiú, de nagy dolgokat visz véghez; lenézik a vörösingesek is, mert kicsi és gyönge, meg sem akarják verni – idézte fel a történetet a színművész. Wunderlichnek bibliai történetek is eszébe jutottak: úgy véli, akár egy megváltástörténetnek is fel lehet fogni A Pál utcai fiúkat, hiszen Nemecsek lényegében megváltja társait, barátait – írja a Magyar Nemzet a cikkében.