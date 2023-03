Kifejtette, nagy öröm, hogy sikerült olyan környezetet kialakítani, amiben a játékosok otthon érzik magukat:

Kilencven százalékban a srácok hozzáállásának köszönhető, hogy megváltozott a válogatotton belüli hangulat, és ez aztán az eredményekben is tükröződik. Ezt kell megőrizni a jövőben, hogy folytassuk a jó sorozatot.

Rossi arról is beszélt, hogy a válogatottban nem lehet öt-hat új embert egyszerre a kezdőbe tenni, mert akkor nem működnének az automatizmusok, ráadásul a csapatszellem és a csapatjáték is megsínylené. Úgy vélte, ezt a kockázatot a nemzeti együttes nem vállalhatja jó szívvel, így is olyan alapemberek hiányoznak sérülés miatt, mint Gulácsi Péter, Nagy Zsolt, Schäfer András és Callum Styles, akiket pótolni kell.

Nem is lehet más cél a válogatottban, minthogy nyerjünk, az pedig egy kis plusz lenne, ha az ötvenedik meccsen jó teljesítménnyel tudnánk köszönteni a mestert

– mondta az MTI kérdésére Lang Ádám, aki elmondása szerint nagyon várta már a válogatott összetartást, mert minden alkalommal „kivirul”, amikor felül a repülőre.

A ciprusi Omonia védője kifejtette, Rossi vezetésével elindult egy szervezett, jó és tudatos munka, őt pedig büszkeséggel tölti el, hogy ennek részese lehet.

Úgy vélte, kilenc évvel első válogatottsága után egyértelműen látszik a fejlődés.

Motiváció nem kell, mindenki szeretné folytatni, amit eddig elértünk

– jelentette ki a 30 éves, 55-szörös válogatott futballista, aki az esélyekkel nem kívánt foglalkozni, de annyit megjegyzett, kiegyenlített az Eb-selejtezős csoport, amelyben lépésről lépésre kell haladnia a válogatottnak, mert nemcsak minden pontért, hanem a meccseken