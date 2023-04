A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága Dzsudzsák Balázs korábbi 109-szeres válogatott labdarúgót két, míg Ferenczi János jelenlegi kerettagot három mérkőzésre tiltotta el.

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint

a DVSC játékosai a Puskás Akadémia elleni pénteki 1–0-s hazai vereséget követően „az öltözőfolyosón tanúsított sportszerűtlen magatartás” miatt kaptak eltiltást.

Az április 14-i meccsen a vége felé közeledve egyre nőtt a feszültség, a játékot szabálytalanságok, műesések és kakaskodások jellemezték, ennek nyomán a videóbíró visszavont egy 11-est a Debrecentől, amely ráadásul Ferenczi kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be az összecsapást. Ráadásul, mint az MLSZ közléséből is kiderül, a sportszerűtlenségek a meccs lefújása után is folytatódtak.