Az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak, a magyar olimpiai mozgalomnak szól, ez nyilvánvaló. Az én dolgom továbbra is az olimpiai mozgalom és a magyar sport alázatos szolgálata, egy csapattagként a sok közül. Köszönöm az egész magyar olimpiai család, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), Gyulay Zsolt elnök, egykori és jelenlegi NOB-tagunk, Schmitt Pál és Gyurta Dániel, valamint a többi bajnokunk egységes támogatását

– mondta a szavazást követően az 51 éves Fürjes, aki

elsöprő többséggel, a szavazatok több mint kilencven százalékával lett a NOB állandó tagja.

Hozzátette: „Schmitt Pál tanácsaira nagyon számítok a jövőben is – négy évtizedet töltött a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban (NOB), minden a kisujjában van, mindenkit ismer, mindent tud, hatalmas tekintélye van a tagság körében.

„Nagyon örülök és szívből gratulálok Balázsnak, ebből is látszik, hogy tavasszal jó jelöltet választottunk” – fogalmazott Gyulay Zsolt MOB-elnök. A sportvezető kiemelte: „206 nemzeti olimpiai bizottság tagja az olimpiai mozgalomnak, mégis csupán egyharmaduknak, hetvenötnek van NOB-tagja, miközben erős és feltörekvő nemzetek állnak sorba, hogy a kiszemeltjük bizalmat kapjon.”

Fürjes Balázs fél év alatt célba ért, ez ritka gyors siker. Vállalatvezetésben, nagy nemzetközi sportesemények szervezésében, diplomáciában, városfejlesztésben, politikában, sportvezetőként szerzett tapasztalatai a magyar sport és a nemzetközi olimpiai mozgalom számára egyaránt kiemelkedően hasznosak, személyesen is nagy várakozással tekintek a közös munka elé

– összegzett Gyulay Zsolt, aki szerint Fürjes „igazán megfelelő NOB-tag Magyarország számára, aki elszánt és nagy munkabírású csapatjátékos”, és akivel a személyes kapcsolata is kiváló.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke (b2), Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke (j2) és Fürjes Balázs, a NOB-bizottság tagja (j) az MTK Budapest Sándor Károly Labdarúgó Akadémiájának avatóünnepségén 2023. május 30-án

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

„Örömmel támogattam a pályázatát, és a következő években szívesen segítem a munkáját, amennyiben erre igényt tart” – mondta Schmitt Pál egykori MOB-elnök, akit szintén Indiában, Újdelhiben tartott közgyűlésen, 1983-ban választottak meg NOB-tagnak.

Gyurta Dániel – aki a NOB sportolói bizottságának tagjaként NOB-tag – úgy fogalmazott:

öröm, hogy a magyar sportdiplomácia az elmúlt években sokat fejlődött, és egyre több szervezetben képviselik magyar sportolók és diplomaták a világ sportolóit.

Az újonnan megválasztott tagok között Fürjes a legfiatalabb, és fiatalabb a teljes tagság átlagéletkoránál is. A szavazáson mind a nyolc jelölt megkapta a NOB-tagsághoz szükséges többséget, így állandó, saját jogon megválasztott tagként 70 éves koráig bizonyosan a NOB tagja marad, és a NOB közgyűlésének döntésével mandátuma meghosszabbítható akár több alkalommal is. Legutóbb az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke volt és jelenleg is tagja a 2032-es brisbane-i ötkarikás játékokat előkészítő NOB-bizottságnak.

Megválasztásával biztosított maradt a folyamatos magyar képviselet a világ legrangosabb nemzetközi sportszervezetében.

Sebastian Coe: Fürjes Balázs komoly érték lesz az olimpiai mozgalom számára

A sportvezető – akinek nyilatkozatát a Magyar Olimpiai Bizottság közleménye idézte – elmondta, azóta figyeli Fürjes Balázs sport és az olimpiai mozgalom iránti rajongását, mióta a 2024-es budapesti olimpiai pályázatot vezette.

Bár a pályázatot visszavonták, az ő elkötelezettsége és lelkesedése megmaradt, és mindvégig biztos kézzel segítette többek között az idei, kiugróan sikeres budapesti atlétikai világbajnokság előkészítését és megvalósítását. Új szerepkörében, NOB-tagként is komoly érték lesz az olimpiai mozgalom számára, várom a közös munka folytatását

– jelentette ki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

Fürjes Balázs, NOB-bizottság tagja, Ferencz Marcel Ybl- és Pro Architectura-díjas építész, a stadion tervezője, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa és Szalay-Bobrovniczky Kristóf sportért felelős honvédelmi miniszter (b-j) a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban 2023. június 15 én

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Szerhij Bubka ukrán NOB-tag, olimpiai bajnok rúdugró azt emelte ki, hogy Fürjes „városfejlesztésben, sportlétesítmények tervezésében és megépítésében, nagy sportesemények lebonyolításában szerzett tapasztalatai rendkívül értékesek”, és meglátása szerint „a NOB-nak ma pontosan erre a tudásra van szüksége”.

Különösen hálás vagyok neki és Magyarországnak a nyári, fantasztikusan sikerült atlétikai világbajnokság megszervezéséért. A sikeres vb újabb bizonyítéka volt Balázs kitűnő vezetői képességeinek, stratégiai és innovatív gondolkodásának. Nagyon örülök, hogy mostantól a régi barátság mellett kollégák is lettünk

– jelentette ki Bubka.