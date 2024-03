A nemzeti csapat három játékosa közül a legnehezebb helyzetben Gulácsi Péter van, miután az RB Leipzig sportigazgatója, Rouven Schröder a német Bild egyik podcastműsorában mgeszólalt a klubon belüli kapuskérdésről – írta meg az Origo.

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa (b) gólt kap a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 1. FC Köln-RB Leipzig mérkőzésén Kölnben 2024. március 15-én

Fotó: Christopher Neundorf / Forrás: MTI/EPA

Túl sok a három kapus

Az RB Leipzig labdarúgócsapatának sportigazgatója szerint Gulácsi Péter, Janis Blaswich és Maarten Vandevoordt kapusok közül az egyiknek a nyáron távoznia kell a klubtól – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Izgalmas döntés lesz. Ez a hármas a nyáron túl nem fog működni

– szögezte le Rouven Schröder a kapusok „versenyfutásáról”.

A 33 éves Gulácsi súlyos sérüléséből felépülve visszavette az első számú kapusposztot Blaswichtól, aki jól helyettesítette a magyar kapust, meg is hívták a német válogatottba, a teljesítménye azonban később visszaesett.

A 22 éves belga Vandevoordt jelenleg a Genk csapatában véd, de már aláírt a lipcseiekhez, és a szakértők szerint a klub benne látja a jövőt.

Schröder hozzátette: a döntésnél, illetve a fizetéseknél gazdasági szempontokat is figyelembe vesznek. Elképzelhető, hogy akitől elköszönnek, attól nem végleg búcsúznak, hanem kölcsönadják. A podcastban megjegyezték, hogy a magyar válogatott kapus a sérülését követően úgy döntött, hogy marad, megpróbálja kiharcolni a helyét, hogy számításba vehessék a nyári Európa-bajnokságon. Így jelenleg a 32 éves Blaswich távozására van a legnagyobb esély.

Löw Zsolt lehet Sallaiék edzője

A magyar válogatott Sallai Rolandot, valamint Szalai Attilát is foglalkoztató Freiburgnál is komoly változások várhatóak a jövőben.

Több mint tizenkét év után a nyáron távozik a Freiburg vezetőedzői posztjáról Christian Streich – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A német szakember Freiburgban nőtt fel és játékos-pályafutása nagy részét is ebben az egyesületben töltötte, majd edzette az U19-es gárdát, azután pedig másodedző volt, mielőtt átvette az első csapat irányítását. Edzőként 29 évet húzott le a klubnál.