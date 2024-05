Ha az autósok meg akarják óvni a járművüket egy komolyabb sérüléstől, akkor csak lépésben közlekedhetnek a külső Rárósi úton, ahol annyi kátyú van, hogy ki sem lehet kerülni. Némelyik olyan mély, hogy ha egy kutya belefeküdne, nem látszana ki belőle.

Ha nem totojázott volna az önkormányzat a 117 kilométeres kerékpárút építésével, akkor már rég felújították volna a 14 kilométeres külső Rárósi utat, mert a projekt ezt is tartalmazta.

Most, a kampány időszakában fontos lett a Rárósi út, az önkormányzat saját forrásból 2-szer 250 méteres szakaszt újított fel a külső Rárósin. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere erről egy, a helyszínen készített videóban számolt be, nem meglepő módon, ebben is másra hárította a város felelősségét, hibáját.

Elvették tőlünk a Modern Városok Program pénzeit, Lázár János maga állította ezt le a projekteket, de ezért is engem hibáztatnak. Azt a hazugságot terjesztették, hogy miattunk nem újult meg a Rárósi út

– mondta Márki-Zay Péter. A polgármester állításával szemben az igazság az, hogy 6 év alatt, tavaly őszig, a 117 kilométeres kerékpárút projektben csak a kisajátítások feléig jutottak el, ezért bukta el a város a pályázatot, mivel december 31-éig nemcsak hogy el kellett volna készülnie a beruházásnak, de a pénzzel is el kellett volna számolni.

– Örömhír, hogy mintegy 2-szer 250 méter hosszú útszakasz megújult a Rárósi úton! Ha így haladunk, közel 28 év múlva el is készül a közel 14 kilométeres teljes útszakasz! Ezért mindenképpen külső forrást szükséges bevonni, amire – mint tudjuk – Márky-Zay és csapata nem képes – így kommentálta Benkő Zsolt külterületi önkormányzati képviselő a csekélyke felújítást.

A Rárósi út menti gazdák felajánlották, hogy 80-90 kátyút maguk javítanak ki. A város pedig idén még az első 4 kilométeres szakasz kikátyúzását ígérte. Az út utolsó 4-5 kilométeres szakaszát pedig 100 köbméter mart aszfalttal teszik majd járhatóbbá. Márki-Zay Péter azt kérte, hogy az út állapotának megőrzése érdekében a teherautók és traktorok a földutakat használják, és ne tegyék tönkre a személyautók számára fenntartott Rárósi utat. Ez egyébként nonszensz, mert arra az útra elsősorban a gazdáknak van szükségük.