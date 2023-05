A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium pénteken ballagtatta el végzőseit. A délutáni ünnepségen szemfüles olvasónk észrevette, hogy hazánk talán legismertebb házaspárja is a hozzátartozók között álldogál. Várkonyi Andreáról köztudott, hogy szegedi származású: itt érettségizett és itt szerezte meg orvosi diplomáját is, mi több, televíziós karrierje is a Tisza-parti városból indult. Így talán nem is meglepő, hogy rokoni szálak a mai napig kötik a városhoz. Most is ezért jött el a ballagásra férjével, Mészáros Lőrinccel: családtagját köszöntötte annak alkalmából, hogy végzett középiskolai tanulmányaival.