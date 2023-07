Ahogy Béres Attila is mondta, egyre aktuálisabbá válik ez a darab. Egy olyan világban élünk, ami erőszakról, politikáról, médiáról szól, úgy pörögnek az események az egész világban, az ember csak kapkodja a fejét. A legizgalmasabb, hogy a sok-sok aktualitástól hogy lehet egy kicsit ellépni, és valami olyasmit mutatni, ami álladó és örök emberi. Én mindig is nagy szervező, dumáló ember voltam, és a Konferanszié szerepe erről szól. Hozza-viszi a híreket, összeköti az eseményeket, és egy kicsi mindig kívül áll. Mindig is nagy kívülállónak tartottam magamat, mert a mainstream médiából és a magas kulúrából is kilógok, igazából kicsit mindenhonnan. Pont ezért tudok sokféle helyen szerepelni a Trojka Színháztól a Szegedi Szabadtéri Játékokig. Szóval szerintem ez egy abszolút rám faragott szerep