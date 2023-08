Régi álmom, hogy Erdélybe is eljusson szabadtéri fotókiállításom, ez most valóra vált, Sepsiszentgyörgy hívott és örömmel mondtam igent. A létrejöttében fontos szerepet játszott az önkormányzaton kívül Demeter János, a helyi Vadon Egyesület igazgatója és Péter Levente fotós barátom

– újságolta a világhírű pusztaszeri természetfotós, Máté Bence.

A legendássá vált szabadtéri fotótárlat Szegeden debütált 2019-ben, és abban az évben még nyolc városba jutott el, közte például Budapesttel, Miskolccal és Debrecennel. A Covid azonban közbeszólt, pedig 2020-ra már biztos helyszín volt Pécs és Esztergom, valamint tárgyaltak Sopronnal, Pakssal és Kecskeméttel is. Két esztendő elteltével, 2021-ben következett Székesfehérvár és az Európai Parlament franciaországi székhelye, Strasbourg, utóbbiról lapunk is többször hírt adott. Eddig több mint 1 millió 100 ezer érdeklődő tekintette meg a különleges kiállítást.

Újabb két év után következik, tizenkettedik állomásként Sepsiszentgyörgy, ahol a főtéren augusztus 19-től 24-ig láthatók a fotók. Tudni kell, hogy Bencéék már nem szerveznek helyszínt, viszont ahová hívják őket, oda örömmel mennek. A tárlat anyaga ugyanaz lesz, mint az előzőeknél.

A munkában, a szokott fotós csapat mellett édesapja, Pusztaszer polgármestere, Máté Gábor is tevékeny. Ő tervezi meg, hogy az adott helyszínen miként helyezkedjenek el a paravánok, úgy, hogy a látogatók kényelmesen közlekedhessenek közöttük. Az építésben és a bontásban is mindig részt vett, kivéve Miskolcot és a hétvégi községi ünnep miatt a most aktuális Sepsiszentgyörgyöt, melynek impozáns főterére két kamionnal, rendőri felvezetéssel érkeztek meg Bencéék. Szombaton 20 órakor Antal Árpád András polgármester, Tánczos Barna RMDSZ-szenátor, a román kormány volt környezetvédelmi minisztere, Demeter János és Máté Bence nyitja meg a kiállítást.

Jó ideig nem fotóztam, más típusú munkákat vállaltam és végeztem, de már újrakezdtem. Kialakított kertem élővilágát fényképezem, amivel nagyjából egy éve foglalkozom, amint lehet publikálom. Még nem érkezett el az idő, de úgy gondolom, jövőre már lesz látható eredménye

– árulta el mostani projektjéről Máté Bence.