Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, életveszélyes sérüléseket szenvedett egy család vasárnap, amikor Börgöndön lezuhant egy sportrepülőgép. A börgöndi repülőnapon földbe csapódott, majd kigyulladt HA-RDM lajstromjelű T-28-as Trojan kisrepülőt a neves pilóta és oktató, Rózsavölgyi Vilmos emelte a magasba, vele tartott fia, Árpád is. Azt, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához, a rendőrség mellett a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja.

A tragédia egy vidéki család életét is súlyosan érinti, ugyanis autójuk mellé zuhant le a repülő, amitől kocsijuk kiégett. A hirtelen felcsapó lángok elől esélye sem volt elmenekülni a Karádon élő házaspárnak és két gyermeküknek. Fiuk könnyebb sérüléseket szenvedett, a rokonok már haza is hozták a kórházból, a kislányuk és ők azonban jelenleg is borzalmas fájdalmakkal, égési sérülésekkel küzdenek.