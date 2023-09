Szerencsére eléggé aktív srác, így a hét minden napján van valamilyen sport- vagy zenei tevékenység, ahová visszük. Mindenfelé érdeklődik. Most olvasta ki az első könyvét, már nyolcévesen nagyon sok dolog érdekli, aminek örülünk a férjemmel. Szinte az összes sportot kipróbálta már, szereti őket, és jó is bennük. Emellett kitűnő tanuló, zongorázik, drámaórára is jár. Mivel van időm, és megtehetem, hogy elviszem ezekre, ezért ki is tud bontakozni.