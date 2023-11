Az Ázsia Expressz műsorvezetőjét a guatemalai őserdő mélyén rejlő ősi maja városban szállta meg a kisördög, miután igen sokszor szólította fel a termetes indiánasszonyt arra, hogy pofonnal jutalmazzon egy-egy rossz választ, amiből bőven akadt a TV2 kalandreality-jének hétfői adásában. A nem túl magas, ugyanakkor kimunkált felsőkarral megáldott helyi hamar rá is érzett feladata ízére és szép sorban és egyre erősödő intenzitással hagyta ott tenyérnyomát Enikő, Fanni, Kucsi, Alekosz, vagy éppen Bruno arcán. És ha már lendületbe jött, Ördög Nórának támadt egy ötlete. Egy kis „mellékesért” cserébe a stábtagokra is ráküldte „sameszét”. Az első „szerencsés” éppen a kedvenc technikusa, Görcsi volt, akit alaposan meg is lepett az az erő, amivel a maja hölgy elcsattintotta neki címzett pofont. Ördög Nóra és persze a stábtagok remekül szórakoztak az eseten és ki is alakult némi sor, a nevelésre áhítozó operatőrökből.

Szerencsére végül az asszonyság is elfáradt és feltehetően hazatért, hogy kipihenje a harcos nap fáradalmait és másnap újult erővel tehessen rendet mindenhol, ahol csak szükség van az erejére.

