A Délmagyar Podcast legfrissebb műsorában Szélpál Szilveszterrel, operaénekessel beszélgetünk. Bár Szilveszter fizikából is szerzett diplomát az SZTE-n, de szíve mindig is az operaéneklés felé húzta. Tanult zongorázni és gitározni is, de Temesi Mária és Andrejcsik István növendékeként tudott kiteljesedni igazán - az éneklés vezette a Szegedi Nemzeti Színházba, majd később a Művészetek Palotájába is.