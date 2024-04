A gyerekek többek között megtanulták, miért fontosak a méhek és mire is jó a méz. A gyerekeket különböző állomások várták, volt ahol kézműveskedni lehetett, ahol a nagyobbak már egyedül dolgozhattak, másutt bábozni és persze volt szaladgálás is. Az egyik helyen, ahol a számokat kellett párosítani a méhekkel, egy középsős kisfiú büszkén elmondta, hogy ő 119-ig is el tud számolni.

A legfontosabb és leginkább várt állomás a kis ismeretterjesztő előadás volt, amelyet a bordányi Szilvafa Méhészet képviselői tartottak. Míg a bölcsődések helyet cseréltek az egyik óvodás csoporttal Zoltán megmutatta, mivel készültek. Egy rajládában sorakozott a műlépes keret, az építtető keret, a mézeskeret, és volt még keretkiemelő és füstölő is. A méhviasz feldolgozás folyamatával is megismerkedhettek a bordányi óvodások, elmagyarázták nekik a méhek és darazsak közti különbséget is, és a kóstoló sem maradhatott el. Igazi lépesmézet kóstolhattak a gyerekek.