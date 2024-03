Ma ünnepli 77. születésnapját Fenyő Miklós. Az eMerTON-díjas zenészt kamaszkorában Amerikában ragadta magával a rock and roll életérzés, 1967-ben robbant be a köztudatba a Hungária együttessel. Első kislemezük a Csavard fel a szőnyeget volt, egy évre rá a címadó számmal első helyezést értek el a Ki mit tud?-on. 1970-ben jelent meg első nagylemezük Koncert a Marson címmel, majd országos turnéra indultak. Fenyő 1973-1979 között turnézott a Szovjetunióban, az NDK-ban, Lengyelországban, Nyugat-Berlinben, sőt az NSZK-ban is.

Majd következtek a Rock and Roll Party és a Hotel Menthol című lemezek, 1981-ben nagydíjat nyert a Limbóhintó című dallal a tánc és popdal fesztiválon. Generációk buliztak Csókkirály című slágerére, 1983-ban zenés portréfilm készült róla Egy pillanat veled címmel, és ugyanabban az évben megjelent első szólóalbuma. Musical, zenés játék és film is készült dalaiból.

Legutóbb tavaly decemberben látogatott Szegedre, idén nyáron pedig ismét felcsendülnek örökzöld slágerei a napfény városában. Július 24-én Szente Vajk rendezésében, Túri Lajos Péter koreográfiáival a Csókkirály – a show fellépői gondoskodnak majd az Újszegedi Szabadtéri Színpad közönségének kirobbanó szórakozásáról. Vastag Csaba, Feke Pál, Szulák Andrea, Király Viktor, Csonka András és Arany Timi a nyolctagú Crescendo Music Orchestra és Női Tánckar közreműködésével, új hangszerelésben szólaltatja meg Fenyő Miklós és a Hungária legnagyobb slágereit a káprázatosnak ígért látványvilágú koncertshow alkalmával.