Keresd a kis trollt a képen

– ezzel a mondattal posztolta legújabb fotóját az Instagramon Ördög Nóra. A mórahalmi sztárműsorvezető Győrben, a Szent György-díszkút előtt lőtt egy anya-lánya képet, ebbe mókázott bele kisfia, Vencel.

Nóriék nemrég tértek haza Olaszországból, igaz, ott csak kettesben voltak férjével, Nánási Pállal. A romantikázásba ugyan némiképp belezavart, hogy a várva várt meleg idő helyett a hideg fogadta a szerelmespárt.

Szerencsére a munkában is tudnak együtt időt tölteni, hiszen a profi fotós férj felbukkant a Nóri vezette Next Top Model Hungary-ben is, méghozzá nem is akárhogyan: a lányoknak félmeztelen modell fiúkkal kell közös fotózáson részt venniük a műsorban Nánási Pál kamerája előtt.