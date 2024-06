A Deja Vu Fesztivál mai, utolsó napján eggyel kevesebb koncertet kapnak a látogatók. Az egyik külföldi sztár, Haddaway fellépése előtt néhány órával, szombat délben mondta le szegedi buliját – a fesztivál közösségi oldalára legalábbis dél körül került fel a videóüzenet. Ebben az énekes arról beszél, hogy lemeze turnéjának közepén tart, ami nagyon stresszes, ezért nem tudja megcsinálni a szegedi fellépést.

– Át kell ütemezni a koncertet, mert szeretek Magyarországon játszani, sok barátom van ott. Nagyon sajnálom, de tudjátok, mindig van egy másik nap. Vigyázzatok magatokra – zárta üzenetét.

Nem csendül fel tehát What is love ma a Partfürdőn. Kommentekben természetesen a fesztiválozók már arról érdeklődnek, ki lesz Haddaway helyett. Volt, aki a Kozmixot emlegette, mely korábban is volt már helyettes fellépő, de javasolták Fekete Pákót is – a nyilvánvaló hasonlóság miatt. A szervezők egyelőre nem jelentettek be extra produkciót, vagyis az Alcazar, Sterbinszky, DJ Antoine és Melanie C várja az utolsó napon a bulizni vágyókat.