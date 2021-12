A Zenedoktorok jótékony csapata nem csak gyerekeknek, nem csak betegeknek segít, fő eszközként a zene jótékony erejéből merítve. Kórházakban folyó tevékenységekhez most a lakosság segítségét kérik: olyan megunt, de még jó állapotú hangszerek és zenei eszközök felajánlását várják, amelyekkel sikeresebb lehet a jótékonysági működés. A szekrények mélyén pihenő apróbb csengettyűk, csörgők, dobütők, de furulyák, szintetizátorok, gitár mellett akár a gyermekjáték hangszerek is hasznos adományokká válhatnak. Emellett nagy segítséget jelent a mesekönyv, diafilm, plüssmaci is. A www.zenedoktor.hu oldalon minden információ elérhető a közösségi programról.