A kecskét a család inkább a hobbi kategóriába sorolja, mint a haszonállatok közé, szeretik simogatni. A pónikat ugyancsak, ahogy természetesen a kutyákat is. Négy kölyke is született nemrégiben a három-, illetve négyéves Bichon havanese párnak, most nyolchetesek, és gyúrja is őket rendesen Balázs. És persze eltörött a mécses, amikor az egyik kiskutya elkerült otthonról...