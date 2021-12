– Választanom kellett 2019 februárjában, a repülőpilóta-­képzés kezdetekor: kockázta­tom azt, hogy egy meccsen esetleg baja lesz a kezemnek, és nem tudok repülőt vezetni, vagy szögre akasztom a cipőt. A jövőm szempontjából döntést kellett hoznom, még ha egy picit fájó is volt. Mivel a megyei I. osztályban szerepeltem, amely nem igazán se­­gíti a megél­hetést, ezért egyértelmű volt a döntésem. Valószínűleg lehetett volna több is a futballkarrieremben, de reálisan láttam a helyzetemet. Sosem hittem azt, hogy NB I.-es játékos leszek. Tudtam, hogy mire vagyok képes, és ez a földön tartott. Elengedtem a futballt, amikor az egyetemre kerültem. Jó tanuló voltam az általános iskolában, majd a makói József Attila Gimnáziumban is, így simán felvettek a BME-re. Mivel matek szakos voltam, és emelt szinten érettségiztem ebből a tárgyból, ráadásul a testvérem építőmérnöki szakra járt a BME-n, ezért választottam a gépészmérnöki képzést.