– Még kislány voltam, amikor Noszály Sándorral ment a tévében az első évad ebből a műsorból, érdekes volt, hogy most én is részese lehettem. Eleinte furcsa volt a szituáció, hogy olyan lányokkal élek együtt, akik mind ugyanazt a férfit szeretnék, de szerencsére én kimaradtam az intrikákból, sokakkal barátságba is kerültünk. Remélem, a műsorral kap­­csolatos visszajelzések nem lesznek negatívak, kíváncsian várom én is az adásokat – tette hozzá Székesi Fanni.