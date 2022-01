A vízkereszttől, azaz január 6-tól hamvazószerdáig, idén március 2-ig tartó időszak a vigadozás, evés-ivás, karneválozás ideje, amelyet a 40 napig tartó böjt követ. Éppen ezért a hangos farsangi mulatságokat a gazdagon terített asztalok jellemzik, minden országnak megvan a maga jellegzetes étele, ami ilyenkor biztosan nem maradhat ki a fogások közül. Ezekből gyűjtöttünk most egy csokorba jó néhányat.

Corn dog

Az Egyesült Államokban főként a francia telepesek által létrehozott New Orleans környékén ünneplik a farsangot, pontosabban a Mardi Gras-t, ami a húshagyókeddre utal. Ahogyan a filmekben is oly sokszor látszik, az amerikaiak nagy kedvence a fánk, amit a mindennapokban is fogyasztanak, függetlenül attól, hogy farsang van vagy sem.

Az USA-ban a farsangi mulatságok és a vurstlik elengedhetetlen kísérője a corn dog. Fotó: Mindmegette

Így nekik nyilván nem ez a karneváli jellegzetes ételük, hanem például a corn dog, vagyis az amerikai bundás virs­­li, amely a vurstlik elengedhetetlen kísérője.

Pillanatok alatt elkészíthető otthon.

Hozzávalók: 7 dekagramm kukoricaliszt, 6 dekagramm bú­­zaliszt, fél csomag sütőpor, 1,5 dekagramm cukor, 1 teáskanál só, fél teáskanál őrölt bors, 1 tojás, 1,2 deciliter tej, valamint olaj a sütéshez.

Elkészítése: a corn dog tésztájához a liszteket tálban elvegyítjük a sütőporral, a cukorral, a sóval és a borssal. Hozzáadjuk a tojást, majd adagonként a tejet, és simára keverjük. Magas pohárba öntjük, hogy a pálcikára szúrt virslik állítva beleférjenek, és a hűtőbe tesszük 1 órára. A szárazra törölt virsliket pálcikákra tűzzük, és lisztben meghempergetjük. Lábosban vagy mély serpenyőben olajat hevítünk. A virsliket a tésztába mártjuk, majd a forró olajban aranybarnára sütjük 3-4 perc alatt. Közben többször megfordítjuk. Végül papírtörlőn leitatjuk.

Beignet

Franciaországban La Carnavalnak, vagy az USA-hoz hasonlóan Mardi Gras-nak nevezik a farsangi időszakot, a legnagyobb mulatságot pedig a festői szépségű Nizzában szokták megtartani. Ott járva gofrit, az olajban sült beignet nevű fánkot, valamint a crepes suzette nevű palacsintát is megkóstolhatjuk, utóbbit sósan és édesen is készítik. A francia fánk azért is érdekes, mert nem a megszokott kerek fánkformában készítik, hanem szögletes alakot kap.

Hozzávalói: 2 deciliter tej, 30 dekagramm tejföl, 2 dekagramm friss élesztő, 8 gramm sütőpor, 45 dekagramm finomliszt, 5 dekagramm cukor, csipet só.

Elkészítése: a tejbe beleöntjük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, majd meleg helyen hagyjuk felfutni. Amíg alakul az élesztő, addig a lisztet összekeverjük a sütőporral, a sóval, majd hozzáöntjük az élesztős tejet és a tejfölt. Géppel alaposan átdolgozzuk, aztán a kész tésztát konyharuhával lefedjük, és egy órát kelni hagyjuk. A kész tészta lágyabb, mint a megszokott fánktészták, ezért alaposan lisztezett deszkára kell borítani, a tetejét is kicsit be kell lisztezni, majd óvatosan ujjnyira kell nyújtani. Utána négyzetekre vágjuk, és az időközben felhevített olajban kisütjük. Tálaláskor porcukorral alaposan szórjuk meg.

Feijoada

Brazíliára gondolva farsang idején egyből a riói karnevál ugrik be legtöbbünknek, hiszen ez szerte a világban nagy hírnevet kapott már, viszont a végeláthatatlan mulatság közben elégetett kalóriát a brazilok is pótolják. A fánk itt sem marad el, de az utcai bulinak fontos eleme a streed food, abból pedig a brigadeiros és a quindim emelkedik ki. Emellett az egyik legnépszerűbb karneváli fogás a feijoada, amely a hazai, Mohács közeli specialitáshoz, a köcsögös babhoz ha­­sonlít leginkább. Sok fajtája van, de mindegyiknek a bab és a hús az alapja.

Hozzávalók: 80 dekagramm fekete bab, 1 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 darab csípőspaprika, 50 dekagramm sertéslapocka, 50 dekagramm sertésoldalas, 1 kilogramm mar­­hahús, 50 dekagramm füs­­tölt sertéscsülök, 1 kilo­gramm parasztkolbász, 50 deka­gramm cserkészkolbász, 7 darab narancs, 2 evőkanál olaj, 4 darab babérlevél.

Elkészítése: a babot előző este beáztatjuk. A hagymákat megtisztítjuk és apróra vágjuk, a csípőspaprikát megmossuk, húsát vékony csíkokra vágjuk. A húsokat megmossuk, és 2 centis darabokra aprítjuk, valamint a kolbászokat is 2 centis darabokra vágjuk. A narancsokat megmossuk, majd egyet héjastól kettévágunk, a többit megtisztítjuk, és cikkekre szedjük. Nagy fazékban felhevítjük az olajat, beletesszük a hagymát és paprikát, majd aranybarnára pirítjuk azokat. Leszűrjük a beáztatott babot, hozzáadjuk a hagymához a húsokkal és a kolbászokkal együtt. Beletesszük a babérlevelet, 2 teáskanál őrölt borssal és 1 kávéskanál sóval megszórjuk, majd felöntjük 2 liter vízzel. Hozzáadjuk a félbevágott narancsot, és lefedve 2 órát főzzük. Időnként megkeverjük, ha a leve elfő, folyamatosan pótoljuk, mert a lének el kell lepnie a babot. Végül rizzsel tálaljuk.

Fagioli grassi

Valószínű, hogy nem írunk meglepőt azzal, hogy az olaszok egy rakat tésztával ünneplik a farsangot, és a magyarokhoz hasonlóan disznóhúst fogyasztanak. Genovában például a farsangi időszak utolsó napján hússal és zöldségekkel töltött raviolit készítenek, amelyet toccóval, vagyis a helyi húsmártással kínálnak. Szintén farsangkor készítik a fagioli grassit is, vagyis a sertéshúsos egytálételt, amely a disznó legszegényesebb részeiből, a bőréből és a lábából készül. Ezt egyébként a szegényeknek osztották régebben farsang idején, ma már azonban a ivreai karnevál elmaradhatatlan streetfoodja.

Hozzávalók: 2 evőkanál olívaolaj, 90 dekagramm kolbász, 1 fej vöröshagyma, 2 darab sárgarépa, 2 darab szárzeller, 3 gerezd fokhagyma, só, őrölt bors, 1 babkonzerv, 45 dekagramm paradicsom, 1 liter csirkealaplé, 2 szál rozmaring, valamint ízlés szerint parmezán és petrezselyem.

Elkészítése: egy nagyobb edényben olajat hevítünk, beletesszük a felkarikázott kolbászt, majd 5 perccel később mellétesszük az apróra vágott hagymát, a felkockázott répát és a felaprított zellert. Körülbelül további 5 percig pirítjuk. Reszelünk hozzá fokhagymát, majd sózzuk, borsozzuk, és a babot is beleöntjük az edénybe. A babot nem kell leszűrni előtte. Ezután mehet az edénybe a felkockázott paradicsom, a csirkealaplé, majd a rozmaring. Az egészet felforraljuk, és belerakjuk a tésztát. Közepes hőmérsékleten addig főzzük, amíg a tésztánk kellően puha nem lesz. Végül reszelt parmezánnal és petrezselyemmel tálaljuk.

Szalagos fánk

És persze hazánk sem marad ki a sorból, hiszen nálunk egyetlen lakomából sem maradhat ki a farsangi fánk. Egyes vidékeken pampuskának, máshol szalagos fánknak, csörögének vagy talkedlinek, vagyis kettős fánknak nevezik. Sok helyen a fánknak mágikus erőt tulajdonítottak, ezért az első darabot kiszárították, porrá törték, és később gyógyszerként a beteg állatok ételébe keverték.

A szalagos fánk hozzávalói: 3,5 dekagramm friss élesztő, 5 evőkanál porcukor, 4-4,5 deciliter tej, 70 dekagramm finomliszt (+ a nyújtáshoz), 1 tojás, 3 tojássárgája, 7 dekagramm vaj, fél deci rum, 1 rúd vanília kikapart belseje és 1 narancs héja reszelve. A sütéshez olajra, a tálaláshoz pedig lekvárra és porcukorra lesz szükség.

Elkészítése: az élesztőt felfuttatjuk a kevés cukorral elkevert langyos tejben. A tálba tesszük a többi hozzávalót is, és lágy tésztát dagasztunk belőle, mi­közben figyeljük a tésztát, és ha kell, még adunk hozzá egy kevés tejet. Letakarva duplájára kelesztjük, majd a megkelt tésztát lisztezett deszkán másfél ujjnyi vastagra nyújtjuk. 6,5 centi átmérőjű fánkszaggatóval kiszúrjuk, majd letakarva pihentetjük fél órán keresztül őket. Ezután nagyobb, fedeles lábosban olajat melegítünk, és kis lángon, fedő alatt másfél percig sütjük a fánkokat, majd a másik oldalukra fordítva, fedő nélkül is ennyi ideig sütjük. Fontos, hogy sütés előtt a fánkok közepét benyomjuk az ujjunkkal, és a lyukkal lefelé tesszük az olajba őket. Végül lekvárral megkenve, porcukorral meghintve tálaljuk.