Elköteleződés és szeretet. Ezek a fánk hozzávalói a jó minőségű alapanyag, a recept és a figyelmes munka mellett Csáki Zsolt ismert gasztroszervező szerint. A helyi kulináris programok állandó házigazdája úgy véli: apróságokon múlhat a népszerű farsangi sütemény beltartalma és külseje egyaránt. Mint minden kelt tésztánál, az összetevők eltalált egyensúlya nélkül nincs minőségi végeredmény.

Bár nem árt, ha a készítő kezeiben is van egyfajta arányérzék. Hét összetevő, olvasztott vaj, tojássárgája, tej, élesztő, cukor, porcukor, liszt játéka határozza meg a fánk karakterét. A nyolcadik titkos alapanyag a rum, ami nem engedi, hogy a tészta felszívja sütés közben a zsírt, ráadásul pluszízzel bolondítja meg azt.

Mindenki öröme: nincs február fánk nélkül. Fotó: Tábori Szilvia

Fontos a száraz hozzávalók pontosan időzített kikavarása, nem mindegy például, hogy a só és az élesztő mikor találkoznak egymással az edényben. Gyorskovászt kell készíteni, amit ki kell kavarni a tojássárgájával, az olvasztott langyos vajjal. Majd mindezt beledolgozni a tésztába. Fontos, hogy kisütés előtt a tésztának hagyni kell még egy kis pihenést.

– Kívülről roppanós, belül pedig lyukacsosan foszlós, lágy a jó fánktészta, harapáskor nem esik szét a számban – fogalmazta meg személyes elvárásait Csáki Zsolt kérdésünkre. Esztétikailag változatos a kínálat: van gömb alakú, nagyobb, kisebb, kívülről kent, sőt töltött is. Az igazi, klasszikus szalagos fánk titka a lyuk a tészta közepén, azzal lefelé sütve a tészta megemelkedik, majd fordítás után az olajjal nem ért világos vonallal szolgálja meg nevét. Az igazi fánk töltelék nélkül, csupán porcukorral is tökéletes, de a sárgabarack a legnépszerűbb. Azt tehetjük a lyukba, de bele is tölthetjük a tésztába.

Dávid és Dani a Tájház udvarán szívesen mutatják saját fánktöltési technikájukat, egy fecskendővel nyomták a házi lekvárt az édesanyjuk készítette takaros, apróbb tenyérnyi tésztákba. Mindhárman magyarázták, hogy a kimért lekvár­adagtól nem szabad eltérni, így evéskor sem buggyan ki a lágy töltelék. Angyal Anikó nagymamájától tanulta el a technikát és a receptet, de az elektromos tűzhely miatt új megoldások kellettek. A mustrára benevezett fánkja első helyet ért a zsűri értékelése szerint.