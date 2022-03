A projekt hangsúlyt fektet a a sportok fontosságára, az egészségmegőrzésre, a közös kulturális értékeink megőrzésére és hagyományunk ápolására is, ennek szellemében néptáncbemutatóval, a gimnazistáknak aerobic- és katonai közelharc oktatással, az általános iskolásoknak foci- és teniszbemutatóval, az óvodásoknak pedig oviolimpiával készültek a szervezők, a kicsiket emellett népi fajátékok is várták.

– Már másodszor vagyunk ilyen rendezvényen, az első alkalom is tetszett a gyerekeknek, jól érezték magukat, a népi játékok a kedvenceik. Jó lehetőség, hogy olyan játékokat is megismerhetnek így, amelyek mára már kivesztek, vagy nem olyan ismertek – fogalmazott Giláné Orosz Ildikó, a Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa.

Az egész napos programon a környezettudatosságra, a fenntartható fejlődésre is felhívták a figyelmet, a tavaszvárás jegyében pedig kézműves foglalkozásokat is rendezte, de az érdeklődők a nemzeti értékeket, az elsősegélynyújtást és a biztonságos közlekedést is megismerhették.

A népi játszótér volt a gyerekek kedvence. Fotó: Majzik Attila