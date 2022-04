Egy finom pizza, a napi rohanásban gyorsan elfogyasztott péksütemény, könnyen összedobható olaszos tészták vacsorára. Sokan tapasztaljuk, hogy ha gyorsan szeretnénk laktató ételhez jutni, az sokszor bizony glutént is tartalmazó alapanyagokat jelent, miközben egyre többen vagyunk, akinek családjában, a barátai között, ismerősi körében akad ételérzékenységgel vagy ételallergiával küzdő, esetleg mi magunk vagyunk azok, akiknek diétához kell igazítani az életet. Szerencsére már szinte minden finomság elkészíthető gluténmentes változatban is. Az alábbiakban tippeket adunk ahhoz, hogy a gluténmentes étrend ne teher, hanem egy tudatos étkezési forma legyen.

Mi kerülhet a tányérunkra a gluténmentes étrendben?

A sütés-főzés egyik leggyakrabban használt alapanyaga a liszt. A gluténmetes étrendben azonban a lisztek közül az alábbiak használata tilos: búzaliszt (finom, rétes, durum, kenyér, graham, tönkölybúza, teljes kiőrlésű), rozsliszt, árpaliszt, zabliszt (hacsak nem garantáltan gluténmentes), illetve bármilyen glutén tartalmú gabona.

Ugyanakkor sokféle olyan liszt is elérhető ma már, amiket bátran fogyaszthatnak gluténérzékenyek is, a teljesség igénye nélkül íme néhány: rizsliszt, kölesliszt, kukoricaliszt, mandulaliszt, tökmagliszt, csicseriborsóliszt.

A különböző gyümölcsök, zöldségek, húsok, halak szintén szerepelhetnek a gluténmentes étrendben, de a köreteknél oda kell figyelni, hiszen például a ma divatos bulgur és kuszkusz nem kaphatnak helyet a tányéron. Helyettük a rizs, a köles vagy a hajdina lehet jó választás. Tészták közül választhatjuk például a rizstésztát, hajdina tésztát, üvegtésztát, de kölesből, csicseriborsóból vagy éppen kukoricából is változatos tészta kínálat van.

A diófélék és olajos magvak nagyrészt ehetők, de figyeljünk oda, mert van, aki kifejezetten ezekre allergiás!

Ha a gluténérzékenységet vagy bármilyen ételallergiát diagnosztizálnak nálunk, akkor mindenképpen keressünk fel egy dietetikust, gasztroenterológust vagy táplálkozási tanácsadót, aki segíteni tud a teljesértékű, egészséges és biztonságos étrend kialakításáról!

1. Tipp: keresd meg a legjobb gluténmentes recepteket!

Mi legyen az ebéd/vacsora? Hányszor tesszük fel a fenti kérdést saját magunknak, a párunknak, családunknak. Sokszor nem egyszerű a válasz még akkor sem, amikor semmilyen ételérzékenységet sem kell figyelembe venni. Hát még akkor, ha igen! Mit tehetünk, ha épp semmi ötletünk egy jó kis gluténmentes ebédre vagy vacsorára? Irány a Google!

Ha beírjuk a keresőbe, hogy a ‘gluténmentes receptek’ szókapcsolatot, akkor özönleni fognak ránk a különböző, az amatőrtől a profiig terjedő ötletek, képek, csak győzzünk választani közülük, de a nagy receptoldalakon is találhatunk külön kategóriákat az egyes érzékenységeknek megfelelően.

Sok honlap foglalkozik a gluténmentes étrenddel, ezek pedig rendszerint recepteket is felvonultatnak, vagy ajánlanak más oldalakat. Mint minden interneten fellelhető anyag kapcsán, itt is kiemelten fontos, hogy megbízható oldalakról válasszunk recepteket, legyen ott nálunk a szakembertől kapott táblázat vagy bármi más összefoglaló a tiltott alapanyagokról.

A YouTube-on is egyre-másra főzős videókba botlunk, érdemes szétnézni közöttük, hátha elnyeri a tetszésünket valamelyik recept.

Ha szívesen beruházunk szép kiadványokra, akkor számos nyomtatott receptkönyv is rendelkezésünkre áll a különböző típusú érzékenységekkel kapcsolatban. Van külön cukormentes, gluténmentes, mindenmentes, vegetáriánus, vegán. Mindenki megtalálhatja ezek között a neki tetszőt.

2. Tipp: a nagy alkalmakra irány egy gluténmentes étterem!

Keresztelő, ballagás, eljegyzés… Sok alkalom adódhat az életünkben, amikor a szűk családdal egy étteremben adnánk meg a módját az ünneplésnek. Ilyenkor nem nekünk kell bajlódni a vásárlással, főzéssel, mosogatással. Egy-egy fontosabb együttlétkor megérdemlünk mi is egy kis kényelmet.

Ám még ha külön alkalom nem is indokolja, néha jólesik csak úgy beülni egy étterembe, akár hétköznap is. Kiszakítva ezzel magunkat és barátainkat vagy családunkat, párunkat a megszokott napi rutinból. Egy átdolgozott, stresszes nap után különösen csábító lehet, hogy csak kiválasszuk a nekünk tetsző ételt és jó társaságban legyünk.

Ma már szinte minden étteremben külön megjelölve láthatjuk az étlapon azokat az ételeket, amiket a gluténérzékenyek is fogyaszthatnak. Egyes esetekben az allergén összetevők is szerepelnek az ételek nevei után. Ez nagy könnyebbség. Ugyanakkor legyünk körültekintőek, bátran kérdezzük meg a pincértől, hogy a gluténmentesség azt jelenti, hogy külön is készítik az ételt a gluténes ajánlattól vagy a csak az alapanyag maga gluténmentes.

Bőven akadnak olyan éttermek is, amik kizárólag gluténmentes ételeket kínálnak. Ha rákeresünk az interneten, akkor listázva megtalálhatjuk ezeket egy-egy adott városban is.

3. Tipp: engedj meg magadnak egy kis nassolást

Főétkezéseink között sokszor érezzük úgy, hogy jó lenne egy falatka sós vagy édes harapnivaló. Ilyenkor kerülnek elő a csokoládék, kekszek, rágcsálnivalók.

A gluténmentes étrenddel élőknek azonban ilyenkor is észnél kell lenniük. Sok készen kapható édességben akad glutén az összetevők között - még olyanokban is, amiről nem gondolnánk, ezért mindig olvassuk el az összetevők listáját vagy csak a megszokott termékek közül válasszunk!

A gluténmentes kekszek jó alternatívát jelenthetnek a klasszikus édességekkel szemben, ugyanúgy számos ízesítéssel és változatban kaphatók, mint a gluténos társaik. Szerencsére ma már nem kell gluténérzékenyként sem lemondani a finomságokról, kedvünkre választhatunk a kínálatból.

A kekszek pudinggal vagy gyümölcs salátával, joghurttal tápláló reggelik is lehetnek, de egy jó kávé vagy tea mellé is ízletes kísérők akár délelőtt, akár délután. Vendégváró falatkának is beillenek, ezért érdemes mindig tartani otthon egy-két zacskóval, hogy tudjunk mivel kínálni egy esetleg váratlanul betérőt.