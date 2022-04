Bár a medvehagyma egész Európában megtalálható, hazai természetes élő­helye Zala, Baranya és Somogy megye. Hivatalosan a nedves, árnyas erdőket, enyhén savas talajt kedveli, de megtapasztaltuk, szépen el tud terjedni egy dél-alföldi kiskertben is. Elég volt évekkel ezelőtt néhány tövet elültetni az eprek közé, mára úgy elszaporodott – ha nem is nő nagyra –, hogy nálunk a kertből van a medvehagymás pogácsa legfontosabb összetevője. Éppen ezért soha nem ültetünk a kertbe gyöngyvirágot: a két növény kifejlett levelei nagyon hasonlítanak, de az egyik finom, a másik meg erősen mérgező. Egyesek szerint az őszi kikerics leveleit is össze lehet keverni a medvehagymáéval, de csak, ha nincs szaglásunk. Ez az írás viselhetné a Miért ne szedjünk covidosan medvehagymát? címet is, ugyanis e növény levelének erős fokhagymaszaga van.



Nevét arról kapta, hogy nagyon szeretik a medvék, a vaddisznók is rájárnak. Gyógyhatású, jó többek között magas vérnyomásra is. Természetvédelmi területen gyűjteni tilos, másutt is legfeljebb két kilót szedhet le magánszemély naponta, saját felhasználásra. Egy-egy tőről csak a levelek felét érdemes leszedni, hogy kivirágozzon a hagy- ma.