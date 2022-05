Már csak azért is megakadt rajta a szem, mert Szegeden a 90-es években működött Vasdisznó nevű szórakozóhely, akár a cégére is lehetett volna egy ilyen. A disznó teste, mint megtudtuk, ásványolajos hordó, úgy ötvenliteres, a feje egy nagy konzervdoboz, a füle meg bádog, hosszú pillás szemeket is rajzolt neki a készítője.

Azt hittük, a tízpróba díszlete, nem lepődtünk volna meg rajta. Ám kiderült, hogy nem erre az eseményre készült: már sok éve áll a Zsombó–Balástya–Szatymaz hármas határ vonalában fekvő tanya területén. A tanya gazdája kap­ta valamikor ajándékba.A szépen néző vasdisznó­ról az is eszünkbe jutott, hogy egyre több kertben látni vicces vagy annak szánt „installációt” a nagyvárosban is.

Mesterei a műfajnak a szegedi panelkertészek: valamelyik sok­­emeletesnél láttunk először évekkel ezelőtt olyan hibrid lényt, ami alul farmernadrágban ült egy padon, felül meg virágok nőttek belőle. Az idei nagy kedvencem – persze csak a disznó után – viszont a kertvárosi házőrző törpe volt. Egy házikó ajtajában állt, nagyon mérges arccal.