Csípő, égő érzés, véres vizelet, görcsök, láz – a tünetek, amelyeket szinte minden nő megtapasztal élete során legalább egyszer. Ezek a húgyúti fertőzés, azaz a cystitis, köznapi elnevezésén a felfázás tünetei. Ez a probléma jelentkezhet szexuális együttlétek, hideg időjárás, valamint uszoda, közfürdő után is. A betegségről a napokban Oláh Orsolya nőgyógyász, urogynekológiai szakember beszélt a DiamondLily által szervezett online beszélgetésen, ahol elhangzott, többek az antibiotikumos kezelések ellenére is rendszeresen visszaesnek a betegségbe. A 20 és 40 év közötti korosztályban minden negyedik nőt érint a cystitis.

A szakember elmondta, minden héten érkeznek a rendelőjébe olyan lányok, akik hűvös időben rövid kabátban, kint lévő derékkal buliztak át egy éjszakát, vagy hideg padra ültek le, másnap pedig véres vizelet jelentkezett náluk. Nem véletlen, ugyanis ha a kismedencét huzamosabb ideig hideg éri, akár fél fokkal is leesik a húgyhólyag és a körülötte lévő szövetek hőmérséklete, már előfordulhat a betegség – tette hozzá.

Jelezte, nagyon gyakori, hogy együttlétek után jelentkezik a probléma, de megoldást jelenthet a bajra az, hogy még az együttlét előtt vagy után vesznek az orvos által felírt antibiotikumból. Fontos az is, hogy az együttlét után a megszokottnál több folyadékot fogyasszanak, valamint menjenek el mosdóba is.

Oláh Orsolya közölte, magát a betegséget az immunrendszer tudja legyőzni véglegesen, kitisztítja a húgyhólyagot, ezt a folyamatot pedig nagymértékben meggyorsítja az antibiotikum. Fontos, hogy a véres vizelet komolyabb gyulladást, kapilláris tágulatot jelez. Ha tartós, akkor hólyagtükrözésre is szükség lehet.

A nőgyógyász leszögezte, a multivitamin, a C- és a D-vitamin nagy dózisban történő szedése elősegíti a betegség elkerülését, ahogyan a kiegyensúlyozott életmód is, de a tangabugyi viselésének mellőzése is fontos. Figyelmeztetett, a sok folyadék és a 3 óránként vizeletürítés is szükséges a betegség elleni védekezésben, mert ha 3 óránál tovább áll a húgyhólyagban, akkor az a betegség kialakulásához vezethet.

A probléma kezelésében segíthet a hüvelybe felhelyezhető kapszula. A panaszok fennállásakor egy héten keresztül reggel és este kell használni, de ügyelni kell arra, hogy ne olyat használjunk, amibe csak tejsav van, mert az nem építi vissza a hüvelyflórát teljesen. A megelőzés érdekében a menstruáció után 3 napig is érdemes használni, valamint az együttlétek után is célszerű felhelyezni egy kapszulát, melyet patikában és drogériában is lehet kapni.

Azt javasolta a szakértő, hogy strandoláskor inkább a klóros vizet válasszuk, valamint külföldön a sós tengervizet, mert a folyók és tavak vizében jóval nagyobb esély van arra, hogy a nők összeszednek fertőzéseket. Fontos, hogy a vízből kiszállva ne ücsörögjenek a parton vizes fürdőruhában, itassák fel száraz strandlepedővel a vizet a hastájékon.