A rendezvényt a kúria amfiteátrumában tartották, ahol kézművesek is kínálták portékáikat, illetve muzsikusok szórakoztatták a padoknál ülő, kóstolgató közönséget. A kúria épületében festménykiállítás színesítette az élményt: Gaudi Márton és Nagy Zoltán képeit tekinthették meg az érdeklődők. A vendégek étkezéséről is gondoskodtak, bográcsokban főtt az étek. Itt találkoztunk a makói Sztojkó Mihállyal, aki félig-meddig apátfalvi, és marhagulyáslevest főzött, illetve zenélt és énekelt is. Ő azonban bevallotta, soha nem iszik alkoholt, így pálinkát sem.

Összesen húszan neveztek a versenyre – tudtuk meg Szekeres Ferenc polgármestertől. A lényeg azonban nem a versengés, hanem a jó hangulatú összejövetel volt.

Az Egressy-kúria épülete évtizedekig lepusztult állapotban volt. Örülünk neki, hogy az Alba Növszer Kft. felújította, és felajánlotta, hogy rendezvények helyszíne legyen – mondta.

– A pálinka a magyar emberek büszkesége, a hazai gasztronómia nem képzelhető el nélküle. Itt egymásra találhatnak a hungarikumként jegyzett ital kedvelői és a pálinkafőzők, legegyszerűbben így lehet megismerkedni a pálinkafőzés titkaival és gyümölcseivel – fogalmazott a polgármester.