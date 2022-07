Mint arról a Móra-Net Tv beszámolt a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár épülete két kiállításnak ad otthont egyszerre.

A Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával indult a „Kézzel fogva tudásunkkal a közösségekért” nevű kezdeményezés, ehhez csatlakozott intézményünk is. Ennek részeként indult az elmúlt év végén a kezdő hímzőszakkör – mondta Zombori Istvánné intézményvezető.

A közelmúltban 20 foglalkozást tartottak, a résztvevők a Békés megyei motívumokkal ismerkedhettek meg. Az intézményvezető arra is kitért, hogy a szakkör tagjai többféle hímzési technikával dolgoztak, melyeket nem volt egyszerű elsajátítani. A Nemzeti Művelődési Intézet adta a kezdőcsomagot, amiben ezek a varrni való anyagok, cérnák és egyéb kellékek voltak, valamint biztosított hozzá oktatóvideókat, amelyek segítségével a technikákat el lehetett sajátítani. Az intézményvezető kiemelte, öt tagja volt a szakkörnek, hozzájuk csatlakozott a művelődési ház kreatív hobbi csoportja. Az ő közös munkájukból nyitottak kiállítást.

A hímző szakkör munkáival szemben a helyi parasztkórus egykori fellépőruháit tekinthetik meg az érdeklődők.

A kiállítás apropóját az adta, hogy június 4-én a Zákányszéki Parasztkórus szervezésében egy népzenei találkozót tartottunk. A környező településekről és a határ túloldaláról is érkeztek népzenei csoportok – tájékoztatott az intézményvezető.

Az ötlet azonban még korábban fogalmazódott meg, méghozzá azért, mert a művelődési háznak van egy néptáncruha-raktára. A legelső kivételével az összes fellépőruhát megtalálták és kifüggesztették a jubileumi tablók mellé. A művelődési ház vezetője hozzátette, a kórus számos fellépésen van túl, az elmúlt több mint ötven év alatt. Jubileumi alkalmakkor tablókat is készítettek, ezek is megtekinthetők, és a tagok is nagy örömmel emlékeztek vissza az adott időszakokra.