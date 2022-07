A búbos banka egyébként a több ezer kilométeres távolságot rendkívül gyorsan megteszi, hi­­szen március végén már a költőhelyén látható. Hűséges otthonához: általában visszatér előző fészkéhez, vagy ahhoz nagyon közel alakít ki újat. Leginkább földközelben szeret fészkelni, bármilyen alkalmas faodúban, üregben, kő­­rakásban költ. Sándorfalván egy mesterséges odúban rendezkedett be a madárpár, amelynek nyolc fiókáját most meggyűrűzték. Ők már kiröpülés-közeli állapotban vannak, tanulják az önálló táplálkozást is. Hamarosan laza csoportokban keresik majd maguknak a táplálékot, így szüleiknek lesz még idejük egy újabb fészekalj felnevelésére. A második madárcsapat azonban általában már nem ilyen népes, akkor már csak 3–5 fióka bújik ki a tojások­ból. Mivel azonban közel egy hó­naposan ők is kirepülnek, még nekik is lesz idejük felerősödni a hosszú vándorútig.

A búbos banka vé­dett madár, annak ellenére, hogy a populáció enyhén növekvő számot mutat. Ez a faj jól alkalmazkodott a természet változásához: akár lakott területen, kiskertekben is képes fészkelni. Jelenleg csaknem 15 ezer pár költ hazánkban.