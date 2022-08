Korában megírtuk, hogy bormustrát rendeznek az ásotthalmi falunapon, amely már több éves hagyomány. A versenyfelhívás szerint a borok királyát és a királyok borát keresték. Nevezni saját készítésű két liter borral lehetett. A borokat szakértő és profi zsűri értékelte, a minősítés három fokozatban történt.

Idén már harmadik alkalommal kerestük a Borok Királyát a Királyok borát az Ásotthalmi Bormustrán, ahol tizenhárom borász huszonkétféle saját készítésű házi borát mérettette meg. A bíráló bizottság tagjai Kalmár István, Tóth István és Tóth Tamás volt

– mondta Papp Renáta polgármester, aki a bíráló bizottság vezetőjével, Tóth Istvánnal adta át a minősítéseket a falunapi ünnepségen a közelmúltban. Az eredmények ismertetése után, ahogy az elmúlt években is az érdeklődők meg is kóstolhattak Ásotthalom kiváló, díjnyertes borait.

Az eredmények a következők voltak összesen: 3 arany, 6 ezüst, 8 bronz és 5 oklevél minősítés született. Arany minősítést kapott: Kiss Balázs, Biacsi Gábor és Tari Norbert, ezüstöt Vass Imre, Kocsis Attila, Börcsök Zoltán, Nógrádi Antal és Barbócz Csaba, bronz minősítést kapott Csóti János, Dobák István, Németh Imre és Kepli János. Papdi Szilveszterné pedig oklevelet vehetett át.

Az ásotthalmi főutcán lévő Tambura étterem teraszán ültünk le beszélgeti az egyik díjazottal, Kiss Balázzsal, aki egyből azzal kezdte, hogy ő nem lesz a legjobb interjúalany, mert nem szeret szerepelni és azt sem szeretné, ha fotóznánk. De ez számunkra nem akadály. Az orosházi származású fiatalember két díjat is elhozott a borversenyről, rozéja arany, olaszrizlingje ezüst minősítést kapott. Pedig mint mondta, szerinte az olaszrizling a jobb. Már otthon is borral foglalkoztak, amikor Ásotthalomra költözött, apósának segített be.

Itt mindenkinek van házi bora, nekem 2014 óta van saját pincém

– mondta, majd el is láthatunk oda egy fotó erejéig, ahol sikerült megszagolni a kiváló, üde és gyümölcsös díjnyertes olaszrizlinget.