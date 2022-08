– A legjobban a versenyzést szeretem, ahogy elönt az adrenalin

– mesélte lelkesen a makói József Attila Gimnázium kilencedikes növendéke, Erdélián Panka.

– Igazság szerint már az odaúton hatalmába kerít a versenyláz, és imádom a felkészülést is. Szeretem megfigyelni, hogy a többiek milyen figurákat mutatnak be, és a legérdekesebbeket igyekszem magam is begyakorolni

– tette hozzá.

A makói lány ezekben a hetekben az akrobatikus fitnesz szeptember végén esedékes horvátországi Európa-, illetve a novemberben megrendezendő ciprusi világbajnokságára készül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyári szünetben sincs sok olyan nap, amikor ne edzene. Ezt azonban a legkevésbé sem bánja, komolyan veszi a sportágat, ezért édesanyja, Nagy Judit különösen büszke rá. A versenyekre ő, vagy az édesapja kíséri, de az iskola is segíti a versenyzést.

Panka elsős korában a balettel kezdte, de úgy érezte, abban nem tud kiteljesedni. Ötödikes korában váltott. Először Maroslelére, heti két alkalommal járt edzésre Tóth Dzsenniferhez, de az még inkább játékos elfoglaltság volt, ami viszont kitűnően megalapozta a továbbiakat.

Hetedikes kora óta edz komolyan Hódmezővásárhelyen, a Tailor Dance Sportegyesületnél. Először itt is heti kétszer járt tornaedzésre két barátnőjével. Itt gyakorolja ki az akrobatikus és erőelemeket, a különböző szaltókat. Az edzője, Szabó Márta Kata azt javasolta, járjon táncedzésekre is, így lényegében be is telt a naptára.

Az első országos verseny, amin részt vett, tavaly decemberben volt Dabason.

– Nehéz verseny volt, mert a többiek hamarabb kezdték, mint én, ráadásul izgulós vagyok

– vallotta meg. Ennek ellenére mindjárt második lett, ahogyan egy nemzetközi versenyen is, a Dance Universumon Kiskunfélegyházán. Idén nyáron pedig harmadik lett egy siófoki kvalifikációs versenyen, ahol elérte az Európa-, illetve a világbajnoki részvételhez szükséges pontszámot is.

– Külföldön még nem versenyeztem. Szeretnék minél jobb eredményt elérni, de már az is nagy szó, hogy részt vehetek egy világversenyen

– mondta.