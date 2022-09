1921-ben még lehetséges rákkeltőnek nevezték a kávét, majd 2016-ban arra jöttek rá, hogy a kávéivás rákkeltő hatásának semmilyen bizonyítéka nincs. A két időpont között számos kutatás készült a kávéval kapcsolatban, az eredmények pedig túlnyomórészt azt mutatták, hogy a mértékkel történő rendszeres kávéfogyasztás jót tesz a szervezetnek. Olyannyira pozitívak lettek a mutatók, hogy a japánok javaslatára 2009 óta már világnapja is van a feketének, szeptember 29-ét jelölték ki az ünnepre.

A világnap alkalmából a jó kávé titkát kutattuk Kuti Rita, a Saint Cafe & Wine tulajdonosának segítségével. Úgy véli, a titok a minőségi alapanyagban és a kávéfőzőben rejlik. Így aki igazán finom, a kávézóban kaphatóra hasonlító feketét szeretne fogyasztani otthon, mindenképpen ügyelnie kell a gép megválasztására, valamint arra is, hogy honnan szerzi be az alapanyagot, milyen minőségű az.

Az otthoni kávéfőzéshez mindegy, hogy kapszulás, párnás, automata vagy presszókávéfőzőt veszünk, viszont a vásárlásnál ügyeljünk, hogy a gép forráspont alatti, 90–96 fokos vízzel dolgozzon, mert a forrásban lévő víz ronthat a kávé minőségén. Ha a krémes, sötétbarna italt részesítjük előnyben, akkor a magas nyomású, 10–15 barral dolgozó kávéfőzőt vegyünk, erre a kotyogós és az automata is alkalmas.

A jó kávé titka a friss őrlésben is rejlik, hiszen az íze és az intenzitása is teljesen más, mint a kávéőrleményeké. Ehhez nem fontos a drágább kategóriájú, őrlővel rendelkező kávégépet megvenni, pár ezer forintért külön is beszerezhető a kávédaráló. A presszókávéfőzőhöz célszerű finomabbra őrölni a szemeket, míg a kotyogóshoz a durvább daralás javasolt.

Kuti Rita megjegyezte, a kávé megválasztásakor fontos szempont a származási hely, a pörkölés és a keverés is, vagyis hogy hány százalék arabica és robusta található benne. Mint ismert, az arabica kisebb koffeintartalmú, gazdagabb ízvilágú, míg a robusta magasabb koffeintartalommal és testesebb, keserűbb ízvilággal bír.

Fia, Teimel Márk üzletvezető szerint egyébként a kapszulás kávéfőzővel is minőségi, ízletes kávét készíthetünk az otthonunkban, mellyel elérjük a hatást, felébredünk tőle, ráadásul hibázni sem tudunk, hiszen csak belerakjuk a kapszulát, benyomjuk a gombot és már fogyaszthatjuk is. Csupán a hosszúságot lehet variálni, valamint a kapszulákat, melyekből igen nagy kínálat van ma már. Márk szerint azonban a jó kávé titka abban is rejlik, hogy ügyelünk a kávéfőző tisztaságára és cseréljük benne a vizet.

Mindemellett pedig nagyon fontos az is, hogy úgy tároljuk a kávét, hogy az ne érintkezzen levegővel, hiszen akkor minőségromlásnak indul. Manapság már vákuumos kávétárolót is vásárolhatunk erre a célra.