Nem véletlen a cím, amit a Szegedi Vadaspark munkatársai is adtak sajtóközleményüknek: csoda a Vadasparkban. Nagy volt ugyanis a meglepetés, amikor először szembesültek vele, hogy született egy kis rákosi vipera a vadasparki terráriumban augusztus utolsó napjaiban. Ennek az volt az oka, hogy 2-3 éve ugyanazok a nőstény viperák élnek a terráriumban, de a különös tényt fotó is bizonyította. Az utolsó kétségeket az oszlatta el, hogy közelről is meg tudták vizsgálni az ifjú mérges kígyót.

Ahogy a közleményben fogalmaztak, kizárható, hogy egy "környékbeli viperalovag jutott be és hódította meg az egyik nőstény szívét, majd kevésbé lovagias módon továbbállt". Magyarország egyik legritkább hüllőjéről van szó ugyanis, amelyet már a kipusztulás fenyegetett. Bár a hazai természetvédelem egyik sikertörténete, hogy sikerült megmenteni a kígyófajt, még viszonylag kis területen és számban élnek vadon. Szeged környékén nem fordulnak elő - akkor mi magyarázhatja a „csodát”?

Fotós: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

Halpern Bálint, a Rákosivipera-védelmi Központ szakembere megvizsgálta a viperákat. Csodáról szó sincs, de kiderült, hogy zoológiai szenzációnak számít az eset. A szakember elmondása szerint erre eddig nem hallott példát ennél a fajnál, de más hüllőknél előfordulhat a szűznemzés, vagy az, hogy a nőstények extrém hosszan tárolják az ivarsejteket. A választ a kérdésre majd egy genetikai vizsgálat adja meg, amelyet a Központ szakemberei végeznek el.

A kis viperát elkülönítették a többiektől, így a látogatók továbbra is csak a szülőket láthatják a naposabb órákban, amíg téli nyugovóra nem térnek a helyükön kialakított telelőüregben. Ha melegebb az időjárás, még november elején is a felszínen tartózkodhatnak rövidebb időkre. A viperafióka egyelőre tehát a háttérben cseperedik, a telet meleg terrárium biztonságában töltve.

A Rákosivipera-védelmi Központ tájékoztatója szerint egyébként idén is sikeres volt a tenyésztőprogram – nem csak a Vadasparkban.