Még csak nyolcadik osztályos a kiskundorozsmai Jerney János Általános Iskolában, de már most magáénak tudhatja a világbajnoki címet Ótott Csanád, aki idén augusztusban Gyulán, a HDHIAA Nemzetközi Íjász Szövetség által szervezett Történelmi Íjász Világbajnokságon kadet korosztályban lett első helyezett. 2017 óta tagja a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE-nek, azóta pedig már többször is országos bajnok lett, miután 2019-ben a kaposmérői Történelmi Íjász Országos Bajnokságon, 2020-ban a pécsi Történelmi Teremíjász OB-n és a tatai Történelmi Íjász OB-n, valamint 2021-ben a pécsváradi Történelmi Íjász OB-n is aranyérmet szerzett, az utóbbi helyszínen háromszoros országos bajnokként elnyerte a vándorkürtöt is.

Hajnalban indult a felkészülés

Idén a világbajnoki cím mellett két országos bajnoki címet is bezsebelt, először az érdi Történelmi Teremíjász OB-n, majd a sárospataki Történelmi Íjász OB-n. Az országos bajnokságok mellet minden évben részt vesz a Dél-alföldi Regionális Íjász Bajnokság versenysorozatában, ahol eddig minden évben összesítésben első helyezést ért el, és Regionális Bajnok lett.

– Az alázatban és a sok gyakorlásban hiszek, szerintem ez a siker titka. A világbajnokságra már január óta készültem, de az igazi felkészülés a nyári szünetben kezdődött el, amikor reggel ötkor keltem, fél hatra pedig már mentem a pályára, ahol 2-3 órát edzettem az egyesület elnökével, Szunyog Mihállyal. De részt vettem a kisebbeknek szervezett íjásztáborban is, ahol napi 8 órát töltöttem, és folyamatosan lőttem, persze, szükség volt a kitartásra is, mert tűzött a nap, jóval melegebb volt 30 foknál. Így volt ez a világbajnokságon is. De úgy vélem, ilyen szép eredményeket nem tudnék elérni a kiváló tanáraim nélkül. Szunyog Mihály, Turner Tibor, Kerekes Ferenc és Edit, Gárdián Lajos és az egyesület tapasztalt tagjai mindig mellettem állnak, és folyamatosan tanítanak, segítenek – mondta.

A dorozsmai fiatal 2021-ben a pécsváradi Történelmi Íjász OB-n háromszoros országos bajnokként elnyerte a vándorkürtöt is. Fotó: Török János

Farmosi Rüzgar íjjal lő a versenyeken

Csanád szerint abban is szerencsés, hogy sosem izgul a versenyeken, csak a VB előtt volt benne egy minimális izgalom, de a kezdésre az is elmúlt. Kérdésünkre elmondta, a Gyulán megtartott világbajnokságon többféle pályán kellett helytállnia. Volt például ügyességi, ahol mozgásban lévő célokat kellett eltalálnia, például guruló katonát, valamint műlóról is lőnie kellett. Emellett volt pályaíjászat is, amikor lőlapra lőttek, de 3D-s verseny is várt rá, amelynek során az erdőben gumiállatokra lőttek, az egészen kicsi békától a nagytestű tigrisig voltak állatok, amelyeket el kellett találniuk, persze egyáltalán nem volt mindegy, hogy hol éri a találat azokat.

– Farmosi Rüzgar íjjal szoktam lőni, ez egy modern anyagú történelmi íj, amelyet 2-3 évvel ezelőtt kaptam. Amikor valaki elkezd ezzel a sportággal foglalkozni, akkor az egyesületnél a kezébe kap egy olyan íjat, amelyet a tanárok a legjobbnak látnak, és azzal kezd lőni. Így korábban egy Szalma József modern anyagú történelmi íjjal lőttem, de amikor kipróbáltam az egyik tag Farmosi Rüzgar íját, nagyon megtetszett, a formája, a mérete és a könnyedsége is tetszett, így eldöntöttem, hogy én is ilyennel szeretnék lőni a jövőben. Amikor megkaptam, alig akartam letenni, nagyon sokat gyakoroltam vele. Egyébként kipróbáltam az olimpiai íjat is, ami szintén tetszett, mert van rajta irányzék és rezgéscsillapító, viszont jóval nagyobb és nehezebb. Míg az enyém körülbelül fél kiló, addig az 7 kilogramm körül van – avatott a részletekbe Csanád.

Fotós: Török János

Fotózik és vitorlázik is szabadidejében

A kiskundorozsmai fiatal életében egyébként óvodás kora óta jelen van az íjászat, amelynek szeretete édesapjától is ered, aki szintén versenyzett korábban, és aki szerint gyermeke nemcsak az íjászatban teljesít jól, hanem a fotózásban is, ami egyik hobbija. Az édesapa elmondta, sokszor számukra is megdöbbentő, hogy Csanád miként képes megörökíteni egy-egy pillanatot, egyelőre csak a telefonjával.

Megtudtuk azt is, hogy a fényképezés mellett a kerékpározás is hobbija a világbajnok íjásznak, aki öccsével tagja a Palicsi Vitorlás Sport Egyesületnek is. Csanád azt mondta, ahogyan az íjászat, úgy a vitorlázás is megnyugvást és kikapcsolódást nyújt számára. A Kiskundorozsma Sportjáért Emlékéremmel is kitüntetett Ótott Csanád szerint az íjászatot több dolog miatt is érdemes választani: a sportág révén nagyon jó csapatnak lehet a tagjává válni, új barátokat lehet szerezni, el lehet jutni olyan helyekre, ahova lehet, magától nem is indulna el az ember, továbbá sok-sok sikerélményt lehet szerezni, és nem utolsósorban lőni is megtanulnak. Elárulta, egyelőre nagy tervei nincsenek a jövőt illetően, de az biztos, hogy még nagyon sokáig szeretné űzni ezt a sportot, és természetesen minél több versenyről szeretné elhozni az aranyérmet.