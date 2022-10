Minden általános iskolában tanulnak a gyerekek az űrről és arról, hogyan hódította meg az ember a világegyetemet, azt azonban kevés diák mondhatja el magáról, hogy minderről az egyetlen magyartól hall, aki járt is már ott. A szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskolában tegnap ilyen rendhagyó órán vehettek részt a gyerekek. Farkas Bertalan járt ugyanis náluk, aki több mint 40 évvel ezelőtti kalandjáról mesélt, illetve fotókat is mutatott kiképzéséről, valamint az űrutazásról.

A nyugalmazott dandártábornok, aki magát csak Berci bácsiként emlegette, a békéscsabai repülőtéren kezdte történetét, itt ismerkedett meg ugyanis a repüléssel. Azt olyannyira megszerette, hogy szuperszonikus pilóta lett belőle, Szolnok után a Szovjetunióban tanulta a hangsebesség duplájával repülő sugárhajtású gépek vezetését.

– A 70-es évek végén a MIG 21-es volt a legmodernebb ilyen gép Magyarországon, azt vezettem. Rajtam kívül 6 pilóta kapott még ilyen kiképzést – mesélte.

Amikor 1977-ben űrhajós válogatást tartottak a szovjetek a világ minden országában, a több mint 200 magyar jelölt közül 95-en vállalták a feladatot. Közülük került ki az a 2 ember, akik megkezdhették Csillagvárosban a felkészülést.

– A centrifugában például 8G hatást kellett kibírni 30 másodpercen keresztül, miközben feladatokat is meg kellett oldani – mutatta a különleges forgóról a képet.

– Ez azt jelenti, hogy a saját súlyom nyolcszorosa nehezedett rám. De nem voltak kellemesebbek a túlélési feladatok sem: mocsárba például soha többé nem akarok kerülni – idézte fel a kiképzés legemberpróbálóbb részeit.

Fotó: Sándor Judit/MW

A két kiképzett magyar űrhajós közül végül választottak: Farkas Bertalan repülhetett az űrbe 1980. május 26-án egy 340 tonnás rakéta fedélzetén.

– Korábban nagyjából kétezer kilométeres óránkénti sebességgel repültem a szuperszonikus gépekkel, az űrhajó viszont 28 ezres sebességgel közlekedett az űrben – mondta az elképzelhetetlen utazásról. De mesélt a gyerekeknek arról is, milyen kényelmetlen a szkafander, és egy ábrán megmutatta azt is, hol helyezkedett el az űrhajóban a vécé, illetve azt is, hol aludtak.

– A hálózsákokat gumiszalaggal rögzítették a falhoz. Volt, aki a padlón, más a plafonon aludt. De az űrben a súlytalanság miatt ennek igazából nincs is jelentősége – mosolygott. Ő egyébként alig pár órát aludt naponta.

– Annyi fantasztikus dolog volt, sajnáltam erre az időt – magyarázta. Példaként a napfelkeltéket említette, amiből 24 óra alatt 16-ot látni az űrben. Egy fotó segítségével pedig azt is bebizonyította minden esetlegesen kétkedőnek, hogy a Föld gömbölyű.

Jelenleg 600 ember mondhatja el magáról a világon, hogy járt az űrben, Farkas Bertalan a 94. volt, akinek ez megadatott. Arra a kérdésre, ki szeretné követni példáját, szinte minden gyerek feltette a kezét. Nekik azt javasolta, tanuljanak sokat, különösen a nyelveket és sportoljanak, hogy edzett legyen a testük, ha megkapják ezt a lehetőséget.